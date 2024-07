Permis de conduire biométrique : Délivrance généralisée dans toutes les communes du pays

Le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire a annoncé une avancée significative dans la modernisation de la gestion des permis de conduire en Algérie.

Depuis le 5 juillet, la phase finale de la généralisation de l’émission des permis de conduire biométriques est en cours dans toutes les communes du pays. Ce changement marque une étape importante dans l’amélioration des services administratifs et de la sécurité routière.

En effet, depuis leur introduction en 2019, les permis de conduire biométriques n’étaient délivrés qu’au niveau des communes des chefs-lieux de wilaya.

Cependant, en décembre 2023, ce service a été étendu aux communes sièges des daïras, couvrant désormais toutes les communes d’Algérie. Cette extension progressive a permis au ministère de tester et d’ajuster le système avant sa mise en œuvre à grande échelle.

Le ministère de l’Intérieur annonce la généralisation des permis de conduire biométriques

Les nouveaux permis de conduire biométriques sont émis en respectant les conditions légales en vigueur. Que ce soit pour les nouveaux demandeurs ou pour ceux souhaitant renouveler leur permis classique expiré, toutes les démarches peuvent désormais être effectuées au niveau local. De plus, il est possible d’ajouter de nouvelles catégories de véhicules sur les permis existants.

Il est important de noter que les permis de conduire classiques restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Les titulaires de ces permis n’ont donc pas à se précipiter pour les remplacer par des permis biométriques, ce qui offre une période de transition douce et évite la surcharge des services administratifs.

À ce jour, plus de 4 545 000 permis de conduire biométriques ont été émis. Ce chiffre témoigne de l’efficacité de ce projet ambitieux et de l’acceptation croissante des citoyens pour cette nouvelle forme de permis.

Les permis de conduire biométriques présentent de nombreux avantages. Il renforce la sécurité en réduisant considérablement les risques de fraude. De plus, il simplifie les démarches administratives, tant pour les citoyens que pour les autorités, en permettant un suivi plus précis et une gestion centralisée des informations.