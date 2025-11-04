Permis de conduire 2025 : Attention ! l’examen du code va changer, voici les nouveautés

L’Algérie franchit une étape décisive dans la modernisation de l’enseignement de la conduite. La Délégation Nationale à la Sécurité Routière (DNSR) a lancé les essais préliminaires pour la numérisation complète de la formation à la conduite dans le pays.

Ce projet ambitieux est le fruit de plusieurs années de recherche et d’études menées par des cadres de la Délégation et leurs homologues du Centre de Recherche sur l’Information Scientifique et Technique (CERIST).

Dans des déclarations à Echorouk, Zouhir Mokhtari, Directeur Général du CERIST, a confirmé que son centre a achevé la tâche d’élaboration de la plateforme numérique dédiée à la formation de la conduite en Algérie. Celle-ci a été remise à la DNSR pour les premières phases de tests avant sa mise en service effective et sa généralisation progressive à l’ensemble des délégations réparties sur le territoire national.

Une base de données complète pour tous les professionnels du secteur

Présentant les caractéristiques de cette nouvelle plateforme, Azzedine Maariche, cadre au CERIST et responsable de l’élaboration du projet, a expliqué qu’elle constitue une base de données exhaustive. Elle regroupe toutes les informations essentielles concernant :

Les écoles de conduite (locaux, véhicules, personnel).

Les dossiers des candidats.

Les informations de base des inspecteurs du permis de conduire.

L’objectif principal est d’éliminer toute forme de manipulation et de tricherie dans ce domaine, notamment l’octroi de permis par « intermédiation » à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour la conduite automobile.

🟢 À LIRE AUSSI : Permis de conduire : Un nouveau certificat bientôt exigé

Parmi les avantages majeurs de cette plateforme, on note la possibilité pour les directeurs des auto-écoles de déposer les dossiers des candidats de manière numérique via une fonctionnalité de « scan » et d’envoyer ces documents au délégué de wilaya pour examen.

En cas d’anomalie, le responsable de l’école peut rectifier le dossier et le soumettre à nouveau. Une fois validé, cela permet de fixer la date de l’examen du code de la route pour le candidat.

L’examen du code en Algérie devient 100% numérique avec 1000 questions pour les candidats

Concernant l’examen du code de la route, qui sera désormais administré dans des centres spécifiques, clos et devant des ordinateurs, M. Maariche a révélé l’intégration de près de 1000 questions dans la plateforme numérique. Ces questions sont réparties sur huit (08) axes principaux.

Les ordinateurs se chargeront de présenter aléatoirement aux candidats une série de questions. La réponse déterminera le résultat final, permettant soit le passage à l’examen pratique (Créneau), soit la nécessité de repasser l’épreuve théorique (Code).

🟢 À LIRE AUSSI : Permis à points, amendes salées… ce que change la nouvelle réforme pour les automobilistes

Le CERIST s’engage à accompagner de manière continue la Délégation Nationale de la Sécurité Routière dans le développement, la mise à jour et la maintenance régulière de cette plateforme, la première du genre en Algérie depuis l’Indépendance. Cet engagement vise à garantir la réussite et la pérennité de cet important projet de numérisation.