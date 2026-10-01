Consulats d’Algérie en France : dates et lieux des permanences d’octobre 2026

Les consulats d’Algérie en France multiplient les permanences mobiles en octobre, de Quimper à Avignon. Elles permettent de déposer une demande de passeport ou de retirer ses documents sans se rendre au consulat. Voici le calendrier ville par ville, avec les démarches à accomplir avant de se déplacer.

Chaque automne, les services consulaires algériens se rapprochent des ressortissants éloignés de leur consulat. Le ministère des Affaires étrangères a publié un programme de permanences pour septembre et octobre. Il couvre 24 villes françaises, desservies par huit consulats. Nous avions présenté les premières étapes dans notre article sur les démarches de passeport à Metz, Laval et Paris.

Le calendrier d’octobre, semaine par semaine

Du 4 au 11 octobre

Dimanche 4 octobre : Quimper, à la mairie annexe de Penhars, 2, rue de l’Île de Man (consulat de Nantes). Colmar, au 19, place du Capitaine-Dreyfus (consulat de Strasbourg).

: Quimper, à la mairie annexe de Penhars, 2, rue de l’Île de Man (consulat de Nantes). Colmar, au 19, place du Capitaine-Dreyfus (consulat de Strasbourg). Samedi 10 octobre : Perpignan, place Cassanyes, 2, rue de La Miranda (consulat de Montpellier).

: Perpignan, place Cassanyes, 2, rue de La Miranda (consulat de Montpellier). Dimanche 11 octobre : Angers, à la salle des Mathurins, 44, avenue Jean-XXIII (consulat de Nantes). Mulhouse, au 42, rue Schwilgué, dans les locaux attenants à la mosquée Annasr (consulat de Strasbourg).

Du 17 au 31 octobre

Samedi 17 octobre : La Rochelle, à la salle polyvalente de la Passerelle, 2, square de la Passerelle (consulat de Bordeaux). Clermont-Ferrand, au 88, boulevard Lavoisier (consulat de Saint-Étienne). Arles (consulat général de Marseille). Second passage à Toulon, à la médiathèque du Pont-du-Las, 447, avenue du XVe-Corps (consulat de Nice).

: La Rochelle, à la salle polyvalente de la Passerelle, 2, square de la Passerelle (consulat de Bordeaux). Clermont-Ferrand, au 88, boulevard Lavoisier (consulat de Saint-Étienne). Arles (consulat général de Marseille). Second passage à Toulon, à la médiathèque du Pont-du-Las, 447, avenue du XVe-Corps (consulat de Nice). Dimanche 18 octobre : second passage à Quimper (consulat de Nantes).

: second passage à Quimper (consulat de Nantes). Samedi 24 octobre : Nîmes, au 6, rue Rangueil (consulat de Montpellier). Second passage à Manosque, au complexe Fachleitner (consulat de Nice).

: Nîmes, au 6, rue Rangueil (consulat de Montpellier). Second passage à Manosque, au complexe Fachleitner (consulat de Nice). Dimanche 25 octobre : second passage à Angers (consulat de Nantes). Saint-Claude, à la salle du Miroir, 117, rue du Miroir (consulat de Besançon).

: second passage à Angers (consulat de Nantes). Saint-Claude, à la salle du Miroir, 117, rue du Miroir (consulat de Besançon). Samedi 31 octobre : Agen, à la mairie (consulat de Bordeaux). Avignon (consulat général de Marseille).

Le programme du ministère ne précise pas encore les adresses d’Arles et d’Avignon.

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Quimper : inscription avant le vendredi 2 octobre

Le consulat d’Algérie à Nantes a annoncé sa permanence de Quimper le 26 septembre. Elle se tiendra le dimanche 4 octobre, de 9 h 30 à 14 h 30. Les services consulaires accueilleront le public à la mairie annexe de Penhars, au 2, rue de l’Île de Man.

Les agents y assureront de nombreuses prestations :

Passeports et cartes d’identité : réception des demandes de passeport biométrique, remise des passeports et des cartes d’identité nationales ;

: réception des demandes de passeport biométrique, remise des passeports et des cartes d’identité nationales ; Service national : réception des dossiers, remise des attestations de sursis et des cartes de dispense ;

: réception des dossiers, remise des attestations de sursis et des cartes de dispense ; État civil : réception des demandes de transcription des actes de naissance et de mariage ;

: réception des demandes de transcription des actes de naissance et de mariage ; Immatriculation consulaire : première demande, renouvellement et remise des cartes déjà établies ;

: première demande, renouvellement et remise des cartes déjà établies ; Autres documents : procurations, extraits de casier judiciaire et certificats de vie. Le consulat délivre aussi des certificats de coutume ou de célibat et de capacité de permis de conduire.

Pour en bénéficier, il faut s’inscrire avant le vendredi 2 octobre à 9 h. L’inscription se fait via le formulaire ou le code QR diffusés par le consulat d’Algérie à Nantes.

La Rochelle : dossier à envoyer avant le 10 octobre

Le consulat d’Algérie à Bordeaux se déplacera à La Rochelle le samedi 17 octobre, à partir de 10 h. Il l’a annoncé dans un communiqué du 29 septembre. La permanence se tiendra à la salle polyvalente de la Passerelle, au 2, square de la Passerelle. Elle proposera plusieurs prestations :

l’enrôlement des passeports biométriques, pour les renouvellements uniquement ;

la remise des passeports et des cartes d’identité, sur présentation du récépissé ;

la délivrance de casiers judiciaires ;

des démarches liées au service national.

Attention au calendrier pour les renouvellements. Le dossier complet doit parvenir au consulat exclusivement par courrier, au plus tard le 10 octobre. La liste des pièces figure sur le site du consulat d’Algérie à Bordeaux.

Lors de précédentes permanences, le consulat demandait de régler les droits de timbre par carte bancaire, sur place. Mieux vaut donc en prévoir une.

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Les bons réflexes avant de se déplacer

Inscrivez-vous : la plupart des consulats exigent une inscription ou un appel préalable.

la plupart des consulats exigent une inscription ou un appel préalable. Envoyez votre dossier à temps : certains consulats le demandent par courrier avant la permanence.

certains consulats le demandent par courrier avant la permanence. Venez en personne : la présence du titulaire est en général exigée pour retirer un passeport ou une carte d’identité.

la présence du titulaire est en général exigée pour retirer un passeport ou une carte d’identité. Préparez vos documents : pièce d’identité, récépissé de dépôt et carte d’immatriculation consulaire, selon la démarche.

Les ressortissants rattachés au consulat général de Paris peuvent aussi renouveler leur passeport en ligne. Un passeport expiré reste par ailleurs accepté pour entrer en Algérie dans certains cas prévus par le ministère.

Les dates, les lieux et les prestations peuvent évoluer. Avant tout déplacement, vérifiez les informations auprès de votre consulat de rattachement.

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