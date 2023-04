Permanence des commerçants – Aïd el-Fitr 2023 : respectée selon le ministère / avis des citoyens

Ce dimanche 23 avril, les commerces et autres entreprises ont repris leurs activités après une pause de 2 jours (Aid el-Fitr). Certains ont néanmoins dû respecter un programme de permanence imposé par le ministère du Commerce et des exportations. Réforme qui, selon les rapports, a été respectée par la majorité des commerçants.



Si le ministère indique un fort taux de participation à la permanence de l’Aïd, les associations de protection du consommateur ont quand mené mené l’enquête auprès du peuple de leur côté.



Permanence des commerçants durant l’Aïd el-Fitr : l’ APOCE enregistre des absences

L’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE), effectué des sondages auprès des citoyens algériens pendant les 2 jours de l’Aïd. Le verdict est sans appel : une grande partie des commentateurs se sont plaints de vacations totales dans leurs quartiers. « Les boulangeries sont toutes fermées et le pain est vendu à même le trottoir » affirme un internaute sous le poste.

« Les wilayas se sont transformées en villes fantôme, tout est fermé, il n’y a ni permanence ni rien » ajoute un autre.

Tandis que d’autres ont assuré le contraire, tout en émettant certaines réserves « Dans mon quartier, tout était ouvert, les boulangeries, les pharmacies, et même les restaurants le deuxième jour. Le point négatif par contre, c’était l’absence de transports en commun » explique un autre.

Certains commerces de première nécessité ont tout de même manqué à l’appel selon les avis « J’ai eu besoin d’acheter des médicaments de façon urgente hier (vendredi), je me suis dirigée vers la pharmacie de permanence et je l’ai trouvée fermée » s’est plainte une internaute.

Les commerçants ont, eux aussi, marqué leur présence sous les sondages de l’APOCE, avec des photos en direct de leurs locaux, ouverts le jour de l’Aïd el-Fitr.

Un grand nombre de commerçants ont répondu à l’appel du ministère, les chiffres officiels publiés

De son côté, le ministère du Commerce et des Exportations a effectué des inspections tout au long de la période fériée de l’Aïd el-Fitr. Suite à quoi un rapport a été publié, on peut y voir que sur les 50 817 commerçants sollicités, 50 798 ont répondu présent le deuxième jour de l’Aïd. Pour le premier jour, le bilan était un peu plus faible, seuls 50 724 commerces étaient ouverts.

