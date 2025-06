Permanence de l’Aïd el-Adha : voici l’appli mobile qui localise les commerces ouverts

À l’approche de l’Aïd al-Adha 2025, le ministère du Commerce intérieur et du Contrôle du marché national a annoncé la mobilisation de tous ses moyens pour garantir un approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Pas moins de 55 602 commerçants ont été réquisitionnés à travers l’ensemble des wilayas du pays, afin d’assurer la continuité des services commerciaux durant les jours fériés.

Ainsi, ce dispositif comprendrait 6727 boulangeries, 30 727 commerçants spécialisés dans les produits alimentaires, fruits et légumes, et 17 601 autres actifs dans divers secteurs. À cela s’ajoutent 547 unités de production, dont 157 laiteries, 343 minoteries et 47 unités d’eau minérale. Le tout placé sous la supervision de 2801 agents de contrôle, répartis sur l’ensemble du territoire.

Aïd al-Adha 2025 : plus de 55 000 commerçants mobilisés à travers le pays

Pour veiller à la bonne exécution de ce plan, le ministère a rappelé l’obligation pour les commerçants mobilisés de reprendre leur activité dès la fin de l’Aïd, conformément à la réglementation en vigueur pour les fêtes nationales et religieuses. Cette mesure vise à garantir la stabilité économique et le bien-être des citoyens durant cette période sensible.

Lors d’une réunion tenue mardi au siège du ministère, présidée par le ministre Tayeb Zitouni, un point a été fait sur le programme de permanence. Le ministre a insisté sur l’ouverture des marchés de gros régionaux de fruits et légumes, gérés par la société publique Magro, pour maintenir l’approvisionnement et éviter toute flambée des prix.

L’application “Marafiqkom” au service des citoyens pendant l’Aïd

En parallèle, le ministère mise sur le numérique pour améliorer le service rendu aux citoyens. L’application « Marafiqkom » a ainsi été renforcée. Elle intègre désormais une fonction de géolocalisation (GPS), permettant de localiser en temps réel les commerçants de permanence. Les utilisateurs peuvent également signaler rapidement toute anomalie, qu’il s’agisse de produits non conformes, de pratiques commerciales douteuses ou d’absence de commerçants censés être ouverts.

L’application permet aussi de lutter contre la fraude et les produits périmés, contribuant à un environnement commercial plus sûr.

Avec ce dispositif, le ministère du Commerce réaffirme sa volonté d’accompagner les citoyens durant les fêtes, en assurant un accès continu et sécurisé aux biens de consommation. Un engagement fort en faveur de la tranquillité et du confort des familles algériennes pendant l’Aïd.