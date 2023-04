Permanence Aïd el-Fitr 2023 – Algérie : plus de 50 000 commerçants réquisitionnés

Le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a mis en place un programme d’entretien pour assurer l’approvisionnement régulier des citoyens en matériaux de base et en services de grande consommation a l’occasion de l’Aïd el-Fitr 2023.

Selon le conseiller en charge de l’information au ministère, Amin Amara, 2 407 agents de censure ont été recrutés sur l’ensemble du territoire national pour suivre la mise en œuvre du programme de fréquentation, auquel 50 817 commerçants se sont consacrés.

6 972 sont des boulangers, 27 987 sont des commerçants de produits alimentaires généraux, de légumes et de fruits, et 15 787 sont des commerçants dans des secteurs divers.

De plus, 463 unités de production, 131 produits laitiers, 290 moulins et 40 unités de production d’eau minérale sont également impliqués. Cette initiative est mise en place pour répondre aux dispositions de la loi 06-13 modifiant et complétant la loi 08-04 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.

Du nouveau concernant les licences d’importation

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations avait aussi donné des informations concernant le sujet des licences d’importation. Ce dernier avait annoncé que le retrait des licences d’importation pour les dossiers traités avait déjà commencé.

Les concessionnaires économiques pourront télécharger les licences d’importation à partir de la plateforme numérique désignée pour cela. Ils devront ensuite effectuer le processus de règlement bancaire afin de finaliser les procédures d’importation.

Un décret exécutif a également été publié pour détailler les conditions et les modalités de mise en œuvre des régimes de licences d’importation et d’exportation de produits et marchandises. Ce décret stipule que la licence d’importation automatique sera délivrée pour chaque opération d’importation et sera valable pour une durée d’un an.