Perfect Timing Awards 2024 : Air Algérie reconnue comme N°1 de la gestion des bagages à Moscou

L’aéroport international de Cheremetievo, l’une des plateformes aéroportuaires de la Russie, a une nouvelle fois mis à l’honneur l’excellence dans le secteur aérien. Lors de la dernière édition du prestigieux « Perfect Timing Awards », Air Algérie a brillé par la qualité de sa gestion des bagages.

Cette récompense, hautement convoitée par les différentes compagnies aériennes desservant l’aéroport moscovite, vient saluer l’efficacité des services proposés par le transporteur aérien national.

Gestion des bagages : Air Algérie primée au Perfect Timing Awards 2024

Deux fois par an, l’aéroport international de Cheremetievo organise les Perfect Timing Awards pour évaluer les performances et récompenser les compagnies aériennes les plus ponctuelles, selon plusieurs critères à savoir : la ponctualité des vols, le nombre de passagers annuel, le nombre de bagages traités par an…

Par ailleurs, la place d’une compagnie aérienne, dans ce classement, est déterminée en fonction de ces critères et son score cumulé détermine sa place.

Dans ce sillage, la compagnie aérienne nationale a été distinguée par l’aéroport de Moscou, lors des Perfect Timing Awards 2024. Air Algérie a remporté le prix de la meilleure compagnie aérienne en termes du nombre de bagages transportés par passagers, précise un communiqué de la compagnie, mis en ligne dimanche 22 décembre 2024.

Ce n’est pas la première fois qu’Air Algérie décroche une telle récompense. En novembre dernier, la compagnie aérienne nationale a remporté le prix de l’excellence dans l’engagement, décerné par l’aéroport international de Dubaï.

Les Airports Excellence Awards récompensent les compagnies aériennes desservant l’aéroport de Dubaï et décernent de prestigieux trophées pour récompenser les plus brillantes compagnies dans plusieurs domaines à savoir : le service client, l’excellence opérationnelle, le développement durable, l’excellence dans l’engagement, l’impact visuel…

Le jury de cette cérémonie a salué l’engagement d’Air Algérie et ses efforts déployés, au cours de l’année 2024, à améliorer l’expérience de ses clients, à gérer de manière efficace les crises et à renforcer la communication entre ses services en interne et ses passagers.

Pour rappel, l’obtention de ces prix illustre des efforts de la compagnie aérienne nationale à améliorer les services offerts à ses passagers, à moderniser sa flotte, mais aussi à proposer une palette de destinations internationales plus vaste.

D’ailleurs, Air Algérie a récemment conclu deux accords de partenariat avec Turkish Airlines et Tassili Airlines. Ces conventions visent dans un premier temps à élargir son réseau international par un partage de code, mais aussi à renforcer sa croissance et sa stabilité financière, simultanément avec Tassili Airlines, filiale du groupe SONATRACH.

