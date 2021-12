Péremption des vaccins anti-covid : un gaspillage chronométré 

Alors que la situation sanitaire inquiète de plus en plus, l’Algérie vient de perdre plusieurs doses de vaccins. Il s’agissait jusque-là de mises en gardes, mais le pire a fini par arriver. Le pays vient de perdre de « grandes quantités » du vaccin américain Johnson & Johnson.

Cette catastrophe est loin d’être une surprise, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a lui-même fait savoir que si les Algériens ne vont pas se faire vacciner dans les prochains mois, le pays va être obligé de détruire d’importantes quantités de doses de vaccins anti-covid.

Hier, c’est le Pr Rahal qui a affirmé que d’ici le le mois de mars, il se peut que l’Algérie détruise des quantités de vaccins contre le coronavirus, arrivés à la date de leur péremption. Le lendemain même de cette annonce, le journal arabophone Echourouk, fait savoir que la catastrophe a déjà commencé.

Inutilisables, plusieurs doses du vaccin à jeter

C’est en citant comme source des responsables au sein du ministère de la Santé, que le journal arabophone affirme que « des grandes quantités du vaccin américain Johnson & Johnson sont périmées et ne sont plus utilisables ». Il s’agit « d’une grande perte pour l’Algérie » ajoute la même source, qui précise que la cause reste « la réticence des citoyens à la vaccination ».

Pourtant, le vaccin américain Johnson & Johnson est de loin le préféré des Algériens, car il s’agit d’un vaccin unidose. Une seule dose va permettre au patient de décrocher le désormais précieux pass sanitaire. Hélas, d’énormes quantités ont été perdues, hier lundi, après leur péremption.

Des millions de doses risquent le même sort, en l’absence d’une campagne vaccinale efficace, qui va savoir sensibiliser et convaincre les citoyens algériens de se diriger vers les centes de vaccination. Alors que le gouvernement mise tout sur le pass sanitaire, des millions de doses du vaccin chinois Sinovac risquent d’y passer, à l’approche de leur date d’expiration.

Il est à rappeler qu’au mois d’aout dernier, un don de 604.800 doses de vaccins anti-Covid-19 Johnson & Johnson a été fait par les États-Unis d’Amériques à l’Algérie.