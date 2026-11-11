Il emmène son fils en Algérie sans prévenir son ex-épouse : 10 mois de prison ferme

Un père algérien de 34 ans a été condamné à dix mois de prison ferme par le tribunal de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Il avait laissé son fils de trois ans en Algérie, privant la mère de son droit de visite. Que risque un parent qui emmène son enfant en Algérie sans l’accord de l’autre, et quels recours existent ? Les réponses.

Enfant laissé en Algérie : dix mois de prison ferme pour le père

Un Algérien de 34 ans a été condamné le lundi 9 novembre à dix mois de prison ferme pour non-présentation d’enfant, selon des médias français. Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, dans le Jura, lui reprochait d’avoir laissé son fils en Algérie, sans l’accord de son ex-épouse. La mère ne pouvait plus exercer le droit de visite que la justice lui avait accordé.

Le couple avait divorcé en 2025, dans un contexte conflictuel. La justice avait alors confié la garde de leur fils au père, et accordé un droit de visite à la mère. Le garçon avait trois ans au moment des faits.

Divorce conflictuel : ce qui s’est passé

En juillet 2026, le père est parti en Algérie avec son fils, sans prévenir la mère. Il a confié l’enfant à sa grand-mère, malade, dans un village de Kabylie, où le garçon a été scolarisé. À la mi-septembre, le père est rentré seul en France.

La mère réclamait le retour de son fils, qu’elle ne pouvait plus voir. Lors de l’audience, le père a affirmé à plusieurs reprises qu’il allait tout faire pour réparer son erreur. Ses explications sur la situation de l’enfant et sur les démarches pour le faire revenir ont toutefois paru contradictoires au tribunal.

Cette condamnation a été prononcée en première instance. Le père dispose donc encore de la possibilité de faire appel de cette décision.

Avoir la garde de son enfant permet-il de l’emmener en Algérie ?

Non, avoir la garde d’un enfant ne permet pas de priver l’autre parent de ses droits. Le parent qui vit avec l’enfant doit respecter le droit de visite et d’hébergement accordé à l’autre par la justice. Emmener l’enfant à l’étranger pour une longue durée, sans accord ni décision du juge, peut empêcher ce droit de s’exercer.

C’est précisément ce qui a été reproché au père dans cette affaire. Même s’il avait obtenu la garde, il ne pouvait pas faire obstacle aux visites de la mère. Le fait de laisser l’enfant en Algérie, et de l’y scolariser, rendait ces visites impossibles.

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Non-présentation d’enfant : quelles sanctions en France ?

La non-présentation d’enfant consiste à refuser de remettre un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Le Code pénal la punit d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. C’est une infraction fréquente dans les séparations conflictuelles.

La peine est nettement plus lourde lorsque l’enfant est retenu à l’étranger. Dans ce cas, la loi prévoit jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. La même aggravation s’applique lorsque l’autre parent ignore pendant plus de cinq jours où se trouve l’enfant.

Dans cette affaire, la peine de dix mois de prison ferme reste donc inférieure au maximum prévu par la loi. Les juges tiennent compte de la situation de chaque prévenu, de son attitude et des démarches engagées pour réparer le préjudice.

France-Algérie : quel cadre juridique pour les enfants de couples séparés ?

L’Algérie n’a pas ratifié la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants. Cette convention prévoit, entre les pays signataires, une procédure rapide de retour des enfants déplacés illicitement. Elle ne s’applique donc pas entre la France et l’Algérie.

Les relations entre les deux pays relèvent d’une convention bilatérale, signée à Alger le 21 juin 1988. Elle concerne les enfants issus de couples mixtes franco-algériens séparés. Elle garantit notamment le droit de visite du parent qui n’a pas la garde, et organise la coopération entre les deux États pour faire respecter les décisions de justice.

Ce dispositif reste toutefois moins rapide que celui de La Haye. Le retour d’un enfant passe souvent par des procédures judiciaires, parfois longues, dans les deux pays. Notre entretien avec un avocat sur le droit de garde au-delà des frontières détaille ces démarches.

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Comment empêcher un enfant de quitter la France sans l’accord de l’autre parent ?

Un parent qui craint un départ imminent peut demander en urgence une opposition à la sortie du territoire de l’enfant. Cette démarche se fait au commissariat ou à la gendarmerie, et bloque le départ pour une durée limitée. Elle s’adresse aux situations où le risque est immédiat.

Pour une protection durable, il faut saisir le juge aux affaires familiales. Celui-ci peut prononcer une interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées, et contrôlée aux frontières.

En cas de départ déjà réalisé, l’autre parent doit déposer plainte rapidement et se rapprocher d’un avocat. Le ministère de la Justice peut aussi être sollicité dans le cadre de la convention franco-algérienne. Les règles de délivrance des documents de voyage comptent aussi, comme l’expliquait notre article sur le passeport algérien pour enfant : un avocat spécialisé en droit de la famille international reste le meilleur interlocuteur.

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Enfant emmené en Algérie : les questions fréquentes

Peut-on emmener son enfant en Algérie sans l’accord de l’autre parent ?

Pour un voyage, rien n’interdit en principe de partir avec son enfant, sauf interdiction prononcée par un juge. En revanche, le retenir à l’étranger en privant l’autre parent de ses droits constitue un délit, la non-présentation d’enfant.

Quelle peine risque un parent qui retient son enfant en Algérie ?

La non-présentation d’enfant est punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Lorsque l’enfant est retenu à l’étranger, la peine peut atteindre trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

La convention de La Haye s’applique-t-elle avec l’Algérie ?

Non, l’Algérie n’a pas ratifié la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants. C’est une convention franco-algérienne de 1988 qui organise la coopération entre les deux pays pour les enfants de couples mixtes séparés.

Comment empêcher son enfant de quitter la France ?

En urgence, un parent peut demander une opposition à la sortie du territoire au commissariat ou à la gendarmerie. Pour une protection durable, il doit saisir le juge aux affaires familiales, qui peut prononcer une interdiction de sortie du territoire.