Percée méditerranéenne : une ferme verticale algérienne récompensée pour son modèle innovant

L’Algérie brille sur la scène méditerranéenne de l’innovation agricole. Gardens of Babylon, une ferme verticale implantée à Mascara, a remporté le prestigieux prix ARLEM – Young Local Entrepreneurship in the Mediterranean 2025.

Porté par Mokhtar Bouazza, 31 ans, ce projet audacieux allie technologie de pointe et savoir-faire local, offrant un modèle inédit pour l’entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée.

Grâce au soutien de l’incubateur de l’Université de Mascara et des collectivités locales, Gardens of Babylon transforme l’agriculture traditionnelle.

L’entreprise utilise des systèmes de culture verticale intégrant intelligence artificielle et capteurs, permettant une production optimisée tout en économisant l’eau.

🟢 À LIRE AUSSI : Récompensée par l’ONU : cette ville algérienne parmi les cinq meilleures au monde en 2025

Ce modèle innovant illustre la manière dont de jeunes entrepreneurs algériens prennent en main leur avenir et influencent positivement le développement économique local.

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Prix ARLEM 2025 : une ferme verticale qui réinvente l’agriculture locale

Gardens of Babylon se distingue par plusieurs innovations clés :

Gestion intelligente de l’eau : le système réduit de 90 % la consommation d’eau par rapport aux méthodes classiques.

le système réduit de 90 % la consommation d’eau par rapport aux méthodes classiques. Densification de la production : sur seulement 300 m², la ferme produit l’équivalent de ce que nécessitaient autrefois quatre hectares.

sur seulement 300 m², la ferme produit l’équivalent de ce que nécessitaient autrefois quatre hectares. Technologie accessible : « Ce qui rend cette solution innovante, c’est que les agriculteurs n’ont rien à apprendre sur la technologie, l’intelligence artificielle travaille à leur place », souligne Mokhtar Bouazza.

🟢 À LIRE AUSSI : Golden Award : Une ville algérienne décroche le titre de la meilleure ville émergente en Afrique

Par ailleurs, l’entreprise ne se limite pas à la production, elle a déjà créé 12 emplois directs et formé près de 100 agriculteurs et entrepreneurs locaux. Incarnant un exemple concret de l’impact social et économique de l’entrepreneuriat des jeunes.

Le prix ARLEM, un tremplin pour la jeunesse méditerranéenne

En outre, attribué chaque année par l’Assemblée régionale et locale euro‑méditerranéenne (ARLEM), ce prix récompense un jeune entrepreneur collaborant avec une collectivité locale pour développer un projet à fort impact. Il vise à :

Mettre en lumière des initiatives réussies pour inspirer d’autres jeunes. Valoriser le rôle des collectivités locales dans l’écosystème entrepreneurial. Illustrer comment la jeunesse méditerranéenne transforme son environnement par la création d’emplois et le développement économique local.

L’édition 2025 confirme l’Algérie comme un terreau fertile pour l’innovation agricole et un acteur crédible dans l’écosystème méditerranéen de l’entrepreneuriat des jeunes.

🟢 À LIRE AUSSI : Inscription à la prime Ramadan 2026 : l’État propose 2 options aux Algériens éligibles

Enfin, avec Gardens of Babylon, l’Algérie démontre que l’entrepreneuriat des jeunes peut conjuguer technologie, durabilité et impact social. Ce projet, récompensé par l’ARLEM, offre un modèle inspirant pour les jeunes entrepreneurs méditerranéens. Prouvant que l’innovation locale peut rayonner bien au-delà des frontières.