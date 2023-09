Pep Guardiola lance un appel à la grève générale aux joueurs professionnels

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a fait une déclaration sulfureuse à propos du calendrier des matchs des différents championnats européens. En effet, jouissant d’une notoriété considérable dans le monde du football, le tacticien espagnol a tiré à boulets rouges sur la programmation des différents matchs des championnats européens.

Enchaînant entre plusieurs compétitions nationales, continentales et internationales, les joueurs de football professionnels en Europe « sont surexploités » selon beaucoup de spécialistes. En club comme en sélection nationale, les footballeurs voient leur temps de repos de plus en plus diminué. Une surexploitation qui ne laisse pas Guardiola sans mot dire.

Ainsi, sans filtre, Pep Guardiola a dit, « Il n’y a qu’une seule solution, que tous les joueurs décident de dire STOP. Alors, ils seront obligés de changer quelque chose. La FIFA et l’UEFA devront réagir », dit-il. Un appel à la grève générale en signe de protestation contre le calendrier footballistique « surchargé ».

« Lorsqu’il y a une pause, il doit y avoir une pause appropriée. J’utilise toujours la NBA comme exemple. Ils jouent 80 matchs en quelques mois, mais après cela, ils ont 3 ou 4 mois de congé, et vous pouvez vous régénérer. Si les joueurs veulent changer quelque chose au sujet du football, ils sont les seuls à pouvoir le faire. » ajoute-t-il. Soulignant l’importance capitale des joueurs, Guardiola a dit, « Sans Pep, le football continuera, mais sans les joueurs, le spectacle ne pourra pas se poursuivre. Cela dépend d’eux. ».

Blessures, méformes et des rencontres de moins en moins alléchantes, l’enchaînement « frénétique » des rencontres est désormais la principale menace qui rôde autour du football. Un rythme qui commence à peser, à être insoutenable même pour les sportifs du haut niveau. À force de vouloir donner plus de spectacle aux spectateurs, le « foot business » risque de tuer le football !

Quand Guardiola regrette, à nouveau, Riyad Mahrez

En conférence de presse, Pep Guardiola est revenu sur le début de saison de son équipe. Ainsi, souffrant des départs et des blessures des joueurs qui ont fait le bonheur des Cityzens la saison dernière, Guardiola a dit, « Mahrez est un joueur qui nous a beaucoup aidé. L’entraîner est comme être au paradis », déclare le tacticien catalan.

