Pénurie produits alimentaires pour Ramadan: un responsable s’explique

Le mois sacré du Ramadan approche à grands pas, quelques jours nous séparent du début de cette période sacrée pour les Algériens. Comme chaque année l’alimentation est au cœur de toutes les discussions et de tous les débats, plus encore ces dernières années. Pour cause, ces deux dernières années ont fortement été marquées par une hausse fulgurante des prix des aliments même de base ce qui touche directement au porte-monnaie, mais aussi par les pénuries qui sont de plus en plus courantes.

Lors des deux précédents Ramadan, des produits de large consommation ont connu des pénuries, comme l’huile, le sucre, la semoule ou encore la farine. Ces derniers jours on remarque le même phénomène se reproduire, et cette fois-ci même quelques fruits ou légumes sont touchés.

Le consommateur pointé du doigt

Le directeur général des activités commerciales et de son organisation, Sami Koli, invité à un Forum, ce lundi 28 mars 2022, a confirmé que tous les stocks sont suffisants pour répondre confortablement aux besoins des citoyens, niant qu’il y ait une pénurie de certains produits de large consommation. En expliquant que tous les stocks sont suffisants pour répondre confortablement aux besoins des citoyens, à condition que la consommation ne soit pas excessive et inutile.

Interrogé sur la pénurie de la semoule et de l’huile de table dans certaines wilayas du pays, Sami Koli répond en disant : « Nous ne tenons pas le citoyen seul responsable par rapport au fait de stocker ces aliments par peur des pénuries, mais le problème est également dû à la circonstance particulière que de nombreux pays du monde sont en train de traverser. »

« La peur est légitime, mais il y a des citoyens qui achètent ces aliments sans les utiliser, comme c’est le cas pour la semoule. »

Dans le même contexte, l’invité du Forum Sami Koli, qui le directeur général des activités commerciales et de son organisation a nié l’existence de toute pénurie de production, expliquant que le stock stratégique ne peut être compromis ainsi, appelant à l’amélioration de la culture de consommation chez les citoyens.