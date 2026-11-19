Les bouteilles d’huile manquent dans certains magasins, mais l’association Himayatec affirme qu’il n’y a pas de pénurie. Son président, Mohamed Aissaoui, accuse plutôt la ruée des acheteurs et réclame une parole officielle. Il commente aussi le bilan des contrôles de 2026 : 3 millions d’interventions et 210 000 procès-verbaux.

Pénurie d’huile de table en Algérie : « il n’y a pas de crise », selon Himayatec

Mohamed Aissaoui préside l’Organisation algérienne de défense du consommateur « Himayatec ». Invité d’un plateau de télévision cette semaine, il a écarté toute crise de l’huile de table. « Il n’y a pas de pénurie d’huile, nous le disons avec responsabilité », a-t-il insisté.

Il reconnaît toutefois une perturbation de l’approvisionnement. D’après les informations reçues par l’organisation, certains grands producteurs ont connu un arrêt technique temporaire. Cette version diffère des déclarations de Cevital, SIM et La Belle début novembre. Les trois groupes assuraient alors que leurs usines tournaient normalement.

Himayatec a mené sa propre enquête auprès des commerçants, grâce à ses bureaux de wilaya. Les vendeurs interrogés disent recevoir leurs quantités habituelles. Pour Mohamed Aissaoui, les rayons se vident parce que des clients achètent cinq ou dix bouteilles d’un coup.

Le président de l’association attribue cette ruée aux rumeurs et à l’absence de message officiel rassurant. Il demande donc aux autorités une déclaration claire sur la disponibilité de l’huile. L’État fixe toujours son prix : 125 DA le litre, 250 DA les 2 litres et 650 DA les 5 litres.

Mohamed Aissaoui admet en revanche une vraie pénurie de pomme de terre. L’État a pourtant plafonné son prix à 90 DA le kilo début octobre. Le tubercule reste difficile à trouver sur de nombreux marchés.

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Contrôles du ministère du Commerce : 3 millions d’interventions et 210 000 procès-verbaux en 2026

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a dressé son bilan depuis janvier. Ses agents ont effectué environ 3 millions d’interventions et dressé 210 000 procès-verbaux d’infraction. Ils ont saisi des marchandises non conformes d’une valeur de 2 milliards de dinars, soit 200 milliards de centimes.

Le ministère dépasse déjà les chiffres de toute l’année 2025. Il avait alors enregistré 2 738 400 interventions, 202 735 procès-verbaux et 1,825 milliard de dinars de saisies. Selon nos calculs, interventions et saisies progressent de près de 10 %, les procès-verbaux de près de 4 %.

Les bilans d’étape montrent une hausse régulière. En avril, les agents comptaient 1,1 million d’interventions, 16 % de plus qu’un an plus tôt. Fin juillet, ils en totalisaient 1,92 million, avec 131 519 infractions et 127 150 procès-verbaux transmis à la justice. Fin septembre, le compteur affichait 2,4 millions d’interventions et plus de 167 000 infractions.

Sur les sept premiers mois, les contrôles ont aussi révélé 17,175 milliards de dinars de chiffre d’affaires dissimulé. Les services ont proposé la fermeture administrative de 8 171 commerces. Le ministère mobilise plus de 7 000 agents sur le terrain, sept jours sur sept.

Aux frontières, les contrôleurs ont inspecté 35 936 cargaisons importées entre janvier et juillet. Ils en ont refoulé 611 pour non-conformité, soit 29 934 tonnes d’une valeur de 23,51 milliards de dinars. Les laboratoires ont aussi analysé 13 588 échantillons durant la même période.

Mohamed Aissaoui salue ces efforts, mais il y voit aussi un signal d’alarme. « La situation est plus grave que les infractions et les procès-verbaux », estime-t-il. Selon lui, les produits frauduleux, contrefaits et avariés envahissent davantage le marché. Il cite aussi des « commerçants de nuit » qui ignorent encore les règles d’hygiène.

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Vente conditionnée, fraude : comment signaler un commerçant en Algérie

Le président de Himayatec appelle les consommateurs à signaler les abus, au lieu de s’en plaindre sur les réseaux sociaux. Il cite un cas courant : un vendeur refuse de céder des pommes de terre sans l’achat d’autres produits. La loi sur les pratiques commerciales interdit cette vente conditionnée. Le commerçant risque une amende de 100 000 à 3 millions de dinars.

La même loi interdit aussi le refus de vente sans motif légitime. Tout produit exposé au public est réputé offert à la vente. Un vendeur ne peut donc pas refuser une bouteille d’huile exposée en rayon, sauf motif légitime.

Plusieurs canaux permettent de signaler une infraction. Le consommateur peut s’adresser à la direction du commerce de sa wilaya ou utiliser la plateforme numérique du ministère. La plateforme « Tawassol – Sawt El Moustahlik » accepte les signalements de prix non affiché ou de prix plafonné non respecté. Elle reçoit aussi les plaintes pour défaut d’hygiène ou pénurie, que la direction du commerce de la wilaya traite aussitôt.

Himayatec propose aussi sa propre plateforme, sa page officielle, une adresse électronique et des numéros de téléphone. Le signalement n’engage pas le citoyen dans une procédure judiciaire. La loi permet aux associations de protection du consommateur de saisir la justice et de se constituer partie civile.

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L’association garantit aussi la confidentialité de l’identité de la personne qui signale. Mohamed Aissaoui demande d’ailleurs aux services de contrôle de ne plus exiger le numéro d’identification nationale du plaignant. Un commerçant contrôlé et sanctionné hésitera ensuite à recommencer avec d’autres clients, estime-t-il.

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Fraude et spéculation en Algérie : les sanctions réclamées et ce que prévoit déjà la loi

Pour Himayatec, le temps de la sensibilisation est passé et celui de la sanction est venu. L’association réclame l’inscription des commerçants sanctionnés dans un registre national des fraudeurs. Le ministère prévoit justement de gérer ce registre dans son programme pour 2027.

Mohamed Aissaoui va plus loin pour les récidivistes et les fraudes graves, comme les intoxications alimentaires. Il propose le retrait du registre du commerce et l’interdiction d’exercer toute activité commerciale. Contre la spéculation, il demande la saisie et la confiscation des biens tirés de ces profits.

La loi prévoit déjà une partie de ces sanctions pour les récidivistes. Leurs amendes doublent, et le juge peut prononcer la radiation du registre du commerce. Il peut aussi interdire temporairement l’activité et infliger de trois mois à un an de prison.

Les peines montent pour les fraudes les plus graves. Stocker des produits pour faire grimper les prix coûte de 300 000 à 10 millions de dinars d’amende. Un produit falsifié ou toxique qui cause la mort d’un consommateur expose son vendeur à la réclusion à perpétuité.

Le wali peut aussi fermer un commerce jusqu’à trente jours. Il peut publier la décision dans la presse ou l’afficher, aux frais du contrevenant. La loi permet donc déjà de nommer publiquement les fraudeurs sanctionnés.

Les bilans du ministère montrent toutefois peu de poursuites pour spéculation. Ses agents ont mené 906 189 interventions contre ce délit durant les sept premiers mois. Elles ont abouti à 15 procès-verbaux transmis à la justice, puis à 17 fin septembre. Ce chiffre recule de 58 % sur un an, une baisse que le ministère attribue à ses sanctions dissuasives.

Le président de l’association plaide aussi pour une réforme plus profonde du commerce. Mohamed Aissaoui réclame un contrôle préventif, avec des alertes précoces grâce à la plateforme numérique de suivi du marché. Il veut enfin renforcer le rôle du Conseil de la concurrence et créer des espaces commerciaux de proximité.

Mohamed Aissaoui propose aussi d’intégrer les vendeurs informels dans le circuit légal. Un registre de commerce ambulant ou une licence temporaire leur permettrait de travailler en règle. L’État disposerait alors de statistiques fiables sur ces activités, souligne-t-il.