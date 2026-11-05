Pénurie d’huile de table en Algérie : Cevital, Sim et La Belle sortent du silence

Aucune rupture en vue sur les bidons d’huile. C’est le message, ferme et commun, envoyé ce jeudi par les poids lourds de l’agroalimentaire algérien.

Cevital, Sim et La Belle assurent que leurs chaînes fonctionnent normalement et qu’aucun incident n’est venu entraver l’acheminement du produit vers les commerces.

Une sortie médiatique rendue nécessaire par la circulation, depuis plusieurs jours, de messages alarmistes sur les réseaux sociaux évoquant une prétendue pénurie d’huile de table et des tarifs en hausse.

Cevital et Sim écartent toute perturbation sur l’huile de table

Dans sa communication officielle, le groupe des industries agroalimentaires Cevital indique veiller en permanence à alimenter le marché intérieur.

À ce jour, précise-t-il, rien n’est venu gripper la mécanique, ni du côté des sites de transformation, ni au niveau des circuits de livraison. L’entreprise se dit engagée à couvrir les besoins des ménages.

Même tonalité chez Sim. Le fabricant affirme que ses deux marques d’huile, Zitna et Bahia, continuent d’être produites selon le calendrier habituel.

Ses ateliers tourneraient à pleine capacité, avec des stocks de matière première jugés confortables. L’industriel insiste : la régularité de l’approvisionnement national sera maintenue, sans interruption.

Ces mises au point s’inscrivent dans un climat de surveillance renforcée des filières stratégiques. Les autorités avaient déjà réagi lorsque la flambée des prix des produits alimentaires avait poussé la tutelle à convoquer les opérateurs du secteur autour d’une même table.

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Agroalimentaire : le groupe LaBelle s’aligne et rassure sur ses capacités

Face à ces spéculations récurrentes, le groupe agroalimentaire LaBelle est à son tour monté au créneau pour dissiper définitivement les doutes.

À travers une déclaration officielle, l’industriel garantit que son huile de table demeure largement accessible et que son dispositif industriel est pleinement mobilisé pour prévenir tout dérèglement.

L’ensemble des unités de production de LaBelle maintient actuellement une cadence soutenue et tourne à plein régime, assurant un volume d’offre capable de couvrir l’intégralité des besoins du territoire national.

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Cette sortie vise explicitement à désamorcer les mouvements de panique tout en certifiant un acheminement fluide vers les canaux de distribution régionaux.

Cette mise au point fait suite à la réunion de travail stratégique convoquée le 26 octobre dernier par la ministre du Commerce intérieur, Amel Abdellatif, avec les producteurs d’huile et de sucre.

Organisée en présence des départements de l’Industrie et du Commerce extérieur, cette séance avait permis d’auditer les stocks de sécurité et de calibrer les cadences avant le Ramadhan.

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En réaffirmant la continuité absolue de ses livraisons, LaBelle confirme son alignement sur les exigences de la tutelle pour maintenir la stabilité des étals.

Les réseaux sociaux à l’origine d’une psychose artificielle

L’origine de l’inquiétude ne se trouve pas dans les entrepôts, mais sur les écrans. Des publications virales ont semé le doute, provoquant par endroits des achats de précaution.

Ce phénomène est bien identifié : il suffit d’une rumeur pour déclencher une ruée, et cette ruée finit par vider temporairement quelques rayons.