Pénurie du lait : la source du problème n’est toujours pas localisée

Alors que les principaux intervenants dans la filière lait s’accusent mutuellement, la pénurie du lait en sachet subventionné se fait toujours rare, ou du moins connait des perturbations dans la commercialisation.

Malgré les multitudes de dispositions annoncées par les pouvoirs publics, la filière lait peine toujours à se stabiliser. En allant des unités de production jusqu’aux distributeurs, la source du problème n’est toujours pas localisée.

Alors que l’Office national interprofessionnel du lait (Onil) estime que l’approvisionnement des laiteries en poudre de lait est largement suffisant, les producteurs soutiennent que les quantités produites répondent aux besoins exprimés. Il est où le problème alors ?

Les intervenant s’accusent mutuellement

Interrogé par le quotidien Liberté, le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait, Farid Oulmi, affirme que « la crise du lait est provoquée par les laiteries ».

« On nous accuse de vendre aux cafés. Or, le distributeur transporte jusqu’à 7 000 litres et ne vend que 20 litres aux gérants des cafés, soit deux caisses seulement », a-t-il déclaré.

Pointant du doigt les producteurs, il estime que cette crise est « due aux retards flagrants et surtout réguliers pris par les laiteries dans la production du lait ».

Dans le haut de la chaine, le DG de l’Onil avait déjà rassuré que l’Algérie possédait des stocks de poudre de lait au niveau des entrepôts de l’Office suffisants jusqu’en janvier 2021.

« Nous rassurons les citoyens sur le fait qu’il n’y aura pas de manque ou de perturbation de l’approvisionnement en poudre de lait sur le marché national grâce aux stocks disponibles et à un approvisionnement continu des laiteries », avait-il alors rassuré.