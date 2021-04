Pénurie du lait en sachet : un responsable sort de son silence

Le directeur général de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed Kherroubi, a fait état de nouvelles mesures pour le circuit de commercialisation du lait subventionné pour venir à bout de la pénurie de cette matière essentielle dans certaines régions, notamment durant ce mois sacré de Ramadan.

Depuis le quelques jours, et surtout depuis le début du Ramadhan, le lait en sachet se fait rare dans la plupart des wilayas en Algérie.

En effet, ce produit indispensable fait courir les citoyens. De longues files d’attente se constituent devant les magasins, la pression est montée d’un cran depuis le début du mois de ramadan sur le lait en sachet à travers plusieurs wilayas du pays, désormais « il est presque introuvable ».

Cette pénurie du lait en sachets se fait de plus en plus sentir par les ménages et touche presque toutes les régions de pays, ayant tendance à durer, elle déclenche une polémique sur ses raisons réelles

De nouvelles mesures prises

Évoquant la pénurie de cette matière essentielle dans certaines communes, le directeur général de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed Kherroubi a indiqué que ses services comptaient revoir le circuit de commercialisation de lait et prendre de nouvelles mesures.

Le responsable a révélé que les laiteries ont été fournis avec des quantités supplémentaires de lait en poudre pour doubler la production et permettre aux citoyens d’obtenir cette substance très demandée pendant le mois de Ramadan.

Mohamed Kherroubi a expliqué que des quantités supplémentaires importantes de lait en poudre seront distribuées à 117 laiteries publiques et privées et au groupe de Giplait, qui créera 100 points de vente pour permettre aux citoyens d’acheter le lait en sachet et satisfaire les besoins du marché, appelant les citoyens à éviter la thésaurisation.