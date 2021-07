Covid-19 : la pénurie d’oxygène, entre assurances et spéculations

La pénurie d’oxygène due à la situation sanitaire critique a vu l’émergence d’un nouveau business prolifique qui consiste en l’inflation du matériel médical nécessaire à la survie des personnes en détresse respiratoire.

En effet, ces derniers mois, la troisième vague de coronavirus a mené à une forte demande en oxygène. Les hôpitaux, saturés, n’arrivent pas à prendre en charge tous les malades infectés qui affluent notamment ceux nécessitant une assistance respiratoire et se retrouvent depuis quelque temps dépourvu d’oxygène laissant le personnel médical impuissants.

De ce fait, une vidéo partagée par l’association de protection du consommateur (APOCE) illustrant un citoyen dénonçant ces pratiques immorales \ à largement partagée sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo, on peut voir un homme qui se présente comme étant le propriétaire d’une société d’ambulance, et qui explique qu’en achetant des bouteilles d’oxygène de 15 litres à 70.000 DA, ils sont arnaqués par les vendeurs et exhortent les malades et leurs familles à acquérir les concentrateurs d’oxygène auprès des usines où, dit-il en connaissance de cause, leur prix n’est que de 33.700 DA.

En effet, les concentrateurs d’oxygène n’échappent pas à la spéculation. Le prix du concentrateur de 10 litres est passé de 160.000 Da à 250 000 DA.

Vers l’importation de 6000 concentrateurs d’oxygène

Par ailleurs, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderahmane Benbahmed, a révélé dans un communiqué publié sur Facebook, qu’il existe une cellule au niveau du ministère qui fournira de l’oxygène liquide à tous les hôpitaux. Et il ne s’agit pas seulement de produire de l’oxygène, a-t-il ajouté, mais aussi en le transportant à travers le pays.

Benbahmed a expliqué que l’Algérie produit actuellement environ 430 000 litres d’oxygène liquide par jour. Cela représente trois fois le taux de production en 2020. Il a souligné que cette quantité représente environ 400 millions de litres d’oxygène gazeux. Ce qui, selon lui « permettra de prendre en charge des dizaines de milliers de patients ».

Ce dernier a également a révélé qu’en plus de ces capacités de production, plusieurs opérations d’importation ont été incluses pour amener des concentrateurs d’oxygène.

En effet Benbahmed a déclaré qu’il est prévu d’importer environ 6 000 concentrateurs au cours des prochaines semaines, dont environ 1 000 dans quelques jours. Cela permettra de répondre au problème des patients qui s’approvisionnent en oxygène à domicile ou dans des lieux dépourvus de structures d’oxygénothérapie.