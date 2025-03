Pénurie d’œufs en France : la communauté musulmane pointée du doigt

La vice-présidente de la fédération des marchés, Maria Da Silva, a tenu lundi des propos absurdes en accusant la communauté musulmane d’être responsable de la pénurie et de la hausse des prix d’œufs en France.

Cette tentative de diversion vise à exonérer les détaillants de toute responsabilité et révèle un contexte d’islamophobie en France.

Sur BFM TV, la pénurie d’œufs en France imputée aux musulmans

Interrogée par un journaliste de BFM TV sur le rôle du ramadan dans la pénurie d’œufs que connaît actuellement la France, la vice-présidente des marchés, Maria da Silva, a affirmé que durant cette période, « les gens consomment énormément d’œufs« .

« Au moment du Ramadan, les gens consomment énormément d’œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, donc oui, il y a une grosse consommation d’œufs actuellement« , a-t-elle déclaré au micro de BFM TV.

La séquence, visionnée par plus d’un million et demi d’internautes, a été très largement relayée sur les réseaux sociaux et a fait réagir des centaines d’internautes. D’ailleurs, le député LFI, Aly Diouara, a lui-même relayé la vidéo en commentant « vous êtes de grands malades« .

La séquence a provoqué un tollé

Accuser les musulmans de provoquer des pénuries alimentaires n’est pas nouveau en France. En 2022, BFM TV les avait déjà désignés comme responsables de la pénurie d’huile de tournesol, alors que cette dernière était en fait due au déclenchement de la guerre en Ukraine, premier exportateur européen, et à des actions spéculatives.

La pénurie actuelle d’œufs en France est principalement due à leur exportation vers les États-Unis, où les prix ont fortement augmenté en raison de la grippe aviaire. Cette épidémie a entraîné l’abattage de 150 millions de poulets aux USA, diminuant de moitié le cheptel et provoquant une flambée des prix.

En conséquence, de nombreux producteurs français, tout comme ceux d’autres pays européens, ont privilégié l’exportation vers ce marché lucratif. L’accusation de la communauté musulmane, par la vice-présidente de la fédération des marchés, vise à masquer la responsabilité des commerçants français dans cette situation.

