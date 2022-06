Pénurie des médicaments anticancer : le DG de la PCH rompt le silence

Le directeur général (DG) de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun a annoncé ce jeudi 23 juin, lors d’un point de presse, l’acquisition de 100 médicaments anticancéreux.

Lors de ce même point de presse pour expliquer les raisons de rupture de stocks au niveau des hôpitaux ces derniers temps, Ali Aoun a précisé que la PCH a acquis 100 médicaments sur 126, destinés aux malades atteints de cancer au niveau des hôpitaux. Ce dernier a aussi indiqué que le reste des médicaments seront reçus d’ici fin juin début juillet.

Selon le DG de la PCH, cette dernière « veille à l’approvisionnement et à la distribution des différents types de médicaments aux hôpitaux, le plus rapidement possible ». Ali Aoun, a aussi affirmé que les ruptures enregistrées ces derniers mois « ont été induites par les effets de la pandémie de Covid-19 et les perturbations au niveau de certaines usines mondiales de production de ces médicaments à forte demande ».

Dans le même sillage, le responsable de la PCH a de nouveau affirmé, que la PCH garantit l’approvisionnement des hôpitaux gratuitement de tous les médicaments, et ce dans le cadre de la politique de l’Etat visant à garantir la gratuité des soins pour tous les citoyens algériens.

Aoun donne des détails sur le budget alloué par l’Etat à la PCH

A propos des moyens mis en place par l’Etat, pour assurer la fourniture des différents types de médicaments, Aoun a précisé que toutes les mesures nécessaires sont prises pour mettre ces produits vitaux à la disposition des hôpitaux, pour l’amélioration la santé des patients.

Pour conclure, le DG de la PCH, a souligné que le budget alloué par l’Etat à cette dernière est de près d’un 1 milliard et 200 millions d’euros par an, en soulignant aussi que l’Etat peut le revoir à la hausse en cas d’augmentation des prix des médicaments sur le marché mondial.