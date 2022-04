Pénurie d’eau : station de dessalement « Bateau cassé» mise en marche

Dans le but d’atténuer le stress hydrique que connaît l’Algérie depuis quelque temps, le gouvernement a mis en place un programme d’urgence pour doter toutes les wilayas du littoral d’une station de dessalement d’eau de mer (SDEM). En effet, La « sécurité hydrique en Algérie ne saurait se réaliser sans le dessalement de l’eau de mer, d’où l’impératif d’accélérer l’entrée en exploitation des cinq stations de dessalement” voilà ce qu’a relevé dernièrement le président de la République en Conseil des ministres.

Par Ailleurs, une délégation se composant du ministre de l’énergie Moahmed Arkab, du ministre des ressources en eau et de la sécurité de l’eau, Karim Hasni, en compagnie du Wali d’Alger, Lotfi Zennadi, du PDG d’AEC SPA (Filiale de Sonatrach) a assisté le lundi 25 avril 2022 au lancement officiel de la station de dessalement d’eau de mer « Bateau Cassé » située à l’est d’Alger.

De son côté, Algerian Energy Company (AEC), qui est une filiale du groupe Sonatrach, a fait savoir dans un communiqué que les premiers tests de performance et d’efficacité de la station de dessalement d’eau de mer du Bateau Cassé, qui se trouve à l’est d’Alger, ont été menés fin mars 2022. une première étape primordiale qui a précédé celle de la mise en service.

Disposant d’une capacité de production à hauteur de 10.000 mètres cubes par jour, cette station du Bateau Cassé a pour objectif d’alimenter les habitants de l’est de la capitale en eau potable.

A cette occasion, le ministre de l’énergie et des mines a tenu à saluer au passage les performances de l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet « Cosider canalisation » qui a réussi à mettre la station en service dans un délai très court et ce en collaboration avec l’Algerian Energy Company et avec des bras purement algériens qui ont réussi à dominer une technologie de pointe.

Les travaux de deux autres stations avancent à grands pas

Le deuxième arrêt de la visite, concerne un projet de réalisation pour une autre station située dans la commune d’El Marsa, dont la réalisation avance à grands pas.

Cela concerne le projet de réalisation d’une autre station dans la commune d’El Marsa, ayant une capacité productive de 60.000 m3/jour, M. Arkab se dit satisfait du degré de réalisation de cette station, confiée à la société « Cosider canalisation », en espérant que la mise en service de la station interviendra dans les temps, soit au début du mois de juillet 2022.

Grâce à la mise en service, avant la fin de l’année en cours, de la station de Corso au niveau de la wilaya de Boumerdes, dont la capacité de production quotidienne est de 80.000 M3, actuellement en cours de réalisation par l’Entreprise nationale de génie civil et de bâtiment (GCB) dépendant du Groupe « Sonatrach », le volume de production journalière de ces trois stations passera à 150.000 M3, et ce, pour les projets planifiés pour cette année.

Ces trois centrales vont permettre de se suffire des barrages de Keddara et de Douéra pour assurer l’approvisionnement en eau potable d’Alger qui cessera de recourir aux barrages de Taksebt (Tizi-Ouzou), de Koudiat Asserdoune (Bouira) et de Gherib (Ain Defla) a affirmé le ministre en précisant que l’eau provenant de ces barrages va être transférée vers les autres wilayas.