Pénurie de pneus en Algérie : premières arrestations pour spéculation

Depuis plusieurs mois, le marché algérien des pneumatiques traverse une crise sans précédent. Automobilistes, transporteurs de marchandises et propriétaires de bus témoignent de la difficulté croissante à trouver des pneus neufs, certains modèles étant devenus pratiquement introuvables. Cette pénurie a paralysé une partie du parc roulant et provoqué une hausse spectaculaire des prix, rendant la situation intenable pour de nombreux professionnels et particuliers.

Dans certaines wilayas, les prix ont atteint des niveaux jugés inimaginables. Des transporteurs ont affirmé que des pneus vendus auparavant à 15 000 dinars se négocient désormais autour de 50 000 dinars. Faute de choix, de nombreux automobilistes ont dû se tourner vers des pneus d’occasion afin d’éviter l’immobilisation de leurs véhicules. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité routière, notamment après l’accident dramatique de l’Oued El Harrach qui a coûté la vie à 18 passagers d’un bus.

Pénurie de pneus : la riposte judiciaire contre la spéculation

Face à ces dérives, la justice a ouvert plusieurs enquêtes et annoncé les premières affaires traitées dans les wilayas de Tiaret et d’Oum El Bouaghi. Selon des communiqués rendus publics mardi soir, plus de 800 pneus stockés illégalement ont été saisis et plusieurs suspects arrêtés.

À Tiaret, les éléments de la police judiciaire ont découvert 525 pneumatiques dans des hangars non déclarés. Deux individus ont été interpellés le 31 août et présentés le 2 septembre en comparution directe devant le parquet. Ils ont été placés sous mandat de dépôt et leur procès est prévu pour le 9 septembre.

À Oum El Bouaghi, un commerçant âgé de 49 ans a été arrêté après la découverte de 304 pneus stockés sans déclaration officielle. Lui aussi a été placé sous mandat de dépôt en attendant son procès, fixé également au 9 septembre. Ces affaires s’inscrivent dans le cadre de l’opération nationale de lutte contre la spéculation lancée fin août par le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché.

Quelles sont les mesures d’urgence et perspectives ?

Devant l’ampleur de la crise, le président Abdelmadjid Tebboune a présidé fin août une réunion consacrée au secteur des transports. Parmi les mesures décidées figure l’importation immédiate et massive de divers types de pneumatiques afin de stabiliser le marché et de faire baisser les prix. Le chef de l’État a également insisté sur le renforcement de la lutte contre la spéculation et le contrôle strict des circuits de distribution.

Ces décisions visent à rétablir l’équilibre et à garantir la disponibilité d’un produit essentiel à la sécurité des usagers de la route. En parallèle, la justice poursuit son action et les procès programmés dans les prochains jours devraient envoyer un signal fort contre les pratiques spéculatives. Les automobilistes et transporteurs espèrent désormais que ces mesures combinées permettront de mettre fin à la crise et de rétablir un marché transparent et régulé.