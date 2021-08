Pénurie de matériel médical : Laghouat et Djelfa lancent un sos

La crise sanitaire qui ébranle actuellement le pays, est particulièrement rude dans les wilayas de Laghouat et de Djelfa, où la pénurie d’oxygène et de médicaments a causé des dizaines de morts.

En effet, depuis la journée d’hier, les internautes se relayent l’hashtag « #Djelfasuffoque » et « #Laghouatcantbreath » pour alerter les autorités des catastrophes sanitaires et des pertes humaines qui sévissent actuellement dans ses deux villes du sud.

Par ailleurs, les habitants de Laghouat tentent en vain d’interpeller les autorités compétentes du drame qui se déroule actuellement à l’établissement public hospitalier (EPH) de Ksar El Hirane ou il y a une pénurie d’oxygène. La wilaya souffre également d’un manque d’obus et de concentrateurs.

24 patients décédés à l’hôpital de Laghouat hier

De plus, d’après les informations relayées par les internautes et les médecins y travaillant, l’Hôpital général qui a 240 lits, manque d’oxygène, mais également de lovenox. De plus les internautes ont partagés l’identité de 24 patients décédés hier à cause de la pénurie de médicaments.

Djelfa souffre tout autant de cette troisième vague de contaminations et du manque de matériel médical. Le nombre de décès dans la wilaya de Djelfa est tout aussi effarant, bien que très peu d’informations filtrent concernant la situation sanitaire locale. Cependant, plusieurs habitants de la région ont tenu à dénoncer la marginalisation de la région par les autorités.

Un habitant de Djelfa accusé « au moment où d’autres wilayas du nord bénéficient des dons de grandes entreprises prives pour les hôpitaux , et que les habitants s’organisent pour acheter les concentrateurs d »oxygene, la wilaya de Djelfa est abandonné par l’état, la ville est au bord de l’asphyxie » ajoutant « les habitants enterrent leurs morts dans la plus grande indifférence des autorités ».