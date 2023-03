Pénurie de main d’œuvre : le Danemark revoit sa politique d’immigration

La pénurie de main d’œuvre est l’une des résultantes de la crise pandémique du Covid-19. En effet, plusieurs pays dans le monde souffrent d’un besoin croissant en main d’œuvre. Parmi ces derniers figurent plusieurs États européens dont le Danemark.

Ce dernier, connu pour être un pays où la natalité est faible et le taux de chômage est bas, peine aujourd’hui à attirer de nouveaux talents étrangers pour ses entreprises dans le besoin. Cependant, il décide aujourd’hui de revoir sa politique d’immigration.

Le Danemark veut améliorer sa politique d’immigration

Lors d’une séance plénière tenue le 23 mars dernier, le parlement danois a approuvé plusieurs modifications sur sa loi d’immigration. Et ce, pour cadrer la crise de main d’œuvre dans le pays. Parmi les nouvelles mesures, celles relatives aux entreprises danoises.

En effet, ces dernières pourront désormais demander une certification dans le cadre du programme Fast Track, pour faire venir des travailleurs étrangers par le biais d’une procédure plus simple et rapide. Une autre mesure concerne l’élargissement de la liste des candidats qui pourront postuler au programme Start-up Danemark, dédié aux entrepreneurs étrangers qui veulent obtenir un permis de séjour et installer leurs entreprises dans le pays.

Les étudiants étrangers auront également leur part de changement. Les ressortissants étrangers qui font des études en danois pourront aussi demander un titre de séjour au Danemark. Et ce, après avoir achevé leurs études. Par ailleurs, les étudiants en provenance des pays tierce qui terminent un programme d’études danois en licence professionnelle, en licence, de master ou de doctorat obtiendront automatiquement une période de 3 ans pour pouvoir trouver un emploi dans le pays. Mais aussi le droit de travailler pendant trois ans à l’issue de leurs études dans le pays.

