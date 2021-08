Pénurie de Lovenox en Algérie : Dr Nourredine Mettioui rassure

Le Dr Noureddine Mettioui, membre du comité scientifique de suivi de la pandémie a révélé que la pénurie du médicament Lovenox prendra fin à partir de la semaine prochaine.

En effet, le Dr Mettioui a indiqué ce vendredi 6 août 2021, dans un entretien accordé à la Radio Aïn Témouchent que 4 laboratoires le produisent actuellement, après que ce médicament au même titre que l’oxygène se soit fait rare sur le territoire national. Ce dernier a ajouté que le Lovenox sera de nouveau disponible à partir de la semaine prochaine.

« L’état de panique engendré par de fausses informations relayées sur les réseaux sociaux ont mené à cette pénurie »

Le porte-parole du comité a expliqué que les laboratoires nationaux couvrent 60% de nos besoins dans la production de matériels pharmaceutiques, ajoutant que 32 laboratoires en Algérie travaillent en continu sur plus de 90 laboratoires à travers le pays, et ce, dans le cadre de la mobilisation pour faire face à cette nouvelle vague de contaminations de la covid-19.

Le scientifique a souligné que l’état d’anxiété et de panique générale engendré par la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux a provoqué une augmentation de la demande pour un certain nombre de médicaments et par conséquent, cette pénurie.

Concernant la campagne de vaccination, le Dr Mettioui a déclaré que l’intégration des pharmacies au processus de vaccination contre la COVID-19 permettra au pays d’atteindre plus rapidement l’immunité collective. Il a indiqué qu’un protocole de vaccination en officine a été mis en place en coordination avec le Syndicat National des Pharmaciens d’Officine (SNAPO).