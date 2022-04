Pénurie de lait en sachet durant Ramadan : ce qu’a dit un responsable

Le lait, la semoule et la farine sont des aliments dont les algériens ne peuvent se passer au quotidien. Ces dernières années une pénurie de ces produits persiste, mais cette dernière se fait encore plus sentir à l’approche ou lors du mois de Ramadan. C’est pour cette raison que le citoyen fait face à un sentiment de peur de ces pénuries, ce qui pousse beaucoup à acheter mais en quantité plus importante.

C’est dans ce sens que le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Messaoud Ben Dridi, qui était l’invité de l’émission « L’invité de la matinale » sur la chaine 1 de la Radio Nationale, ce mardi 5 avril 2022, a estimé que la rareté du lait est due à la chaîne de distribution et à la culture de consommation du citoyen.

Ben Dridi a confirmé que 119 laiteries sont approvisionnées, dont 15 appartenant au complexe « Jibli » et 104 laiteries privées au niveau national et de façon régulière, notant que la quantité de lait frais collectée est estimée à 60 millions de litres par mois.

Concernant la pénurie de la farine et de la semoule

D’autre part, le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a indiqué que le ministère, afin d’assurer l’approvisionnement en matières agricoles largement consommées durant le mois sacré, prenait chaque année des mesures volontaristes en fournissant du blé tendre et dur en quantité suffisante au niveau de 411 moulins pour la farine et 145 pour la semoule. En rassurant aussi quant à l’abondance de céréales et du blé.

Messaoud Ben Dridi a également mis l’accent sur l’abondance du stock stratégique de l’État en quantités suffisantes et il n’y a aucune crainte de pénurie, s’attendant à atteindre une production abondante cette année grâce à la quantité de pluies récentes enregistrées dans diverses régions du pays.

Dans un autre sillage, le directeur du développement agricole et rural des zones arides et semi-arides du ministère de l’agriculture et du développement rural a confirmé la création de 162 points de vente de légumineuses sèches au niveau national, durant le mois sacré, afin de rapprocher le produit du consommateur.

Pour finir, s’agissant de l’approvisionnement des marchés en viandes rouges et blanches, Ben Dridi a expliqué les mesures prises par le ministère en vue d’assurer des prix compétitifs pour le consommateur, notamment en approvisionnant les éleveurs de volailles en aliments pour volailles et en fournissant des poussins au prix de 80 dinars algériens, faisant référence au lien entre les prix et la hausse des prix des aliments pour animaux, que le ministère s’emploie à contrôler.