Pénurie d’anesthésie dentaire : le Conseil de Déontologie Médicale répond au ministre Aoun

Le même communiqué indique également que certaines fluctuations observées sur le marché résultent d’une spéculation artificielle et planifiée, basée sur la propagation de rumeurs dans le but de réaliser les objectifs de puissants lobbies. Ces derniers essaieraient ainsi d’imposer un produit spécifique en influençant le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique. Afin de forcer l’adoption de ce produit malgré son prix élevé, ces derniers n’ont pas hésité à avoir recours à des actes de spéculation punis par la loi.

Le Conseil national de déontologie médicale a ainsi encouragé l’accélération de la production locale des anesthésiques dentaires comme solution pour mettre fin à ces agissements.

Le même communiqué insiste sur la nécessité d’ouvrir une enquête administrative approfondie sur les bénéficiaires de la spéculation, en incluant les personnes impliquées dans le commerce des anesthésiants dentaires, ainsi que tous ceux qui sont directement ou indirectement liés à eux.