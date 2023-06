Pénurie d’anesthésie dentaire : Aoun dénonce « un problème de lobbying français »

Lors d’une sortie officielle effectuée aujourd’hui, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a vivement réagi aux allégations concernant la pénurie d’anesthésiants dentaires dans le pays.

Selon le ministre, il ne s’agit pas d’un problème d’approvisionnement, mais plutôt d’une tentative de lobbying par des partis tiers, voulant imposer des anesthésiants français sur le marché.

Pénurie d’anesthésiants en Algérie : Aoun dément et pointe les lobbies du doigt

Ali Aoun, ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, a critiqué fermement les comportements liés à l’affaire de pénurie d’anesthésiants. Il a souligné que les produits d’anesthésie dentaire est disponible de manière régulière dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, démentant ainsi les informations alarmistes qui circulent.

D’après Aoun, le véritable problème réside dans l’influence de lobbies non nommés qui cherchent à imposer un produit français sur le marché local. Il a clairement exprimé le refus de son département de céder à de telles pressions.

« Permettez-moi de dénoncer un fait très grave. L’anesthésie est disponible au niveau local, cependant, certains lobbies veulent de l’anesthésie dentaire française qui coute 3 fois le prix de l’anesthésie que l’on a ici. Je dis non et je n’appliquerai pas. C’est un problème de lobbying et non pas de facturation ».

La disponibilité des médicaments en Algérie jugée « stable » par le ministère de l’Industrie Pharmaceutique

En ce qui concerne la pénurie de médicaments rencontrée précédemment, Aoun a tenu à rassurer la population. « On ne parle plus de médicaments, car ça s’est stabilisé » a-t-il déclaré.

Il est essentiel de souligner que le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé pour garantir un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels.

Cette déclaration du ministre Aoun intervient dans le contexte d’une préoccupation croissante quant à la disponibilité des médicaments et à la transparence dans le secteur pharmaceutique. Le ministre a réaffirmé son engagement à maintenir une approche équilibrée pour répondre aux besoins de la population en matière de santé.