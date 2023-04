Pénurie d’anesthésiants en Algérie : les dentistes tirent la sonnette d’alarme

Le problème de pénurie de médicaments continue en Algérie. Après l’indisponibilité de certains anticancéreux, voici que les produits anesthésiants utilisés en médecine dentaire sont introuvables. Un manque qui s’est fait ressentir au niveau des praticiens : des cliniques vides depuis des semaines et des dettes qui s’accumulent.

Face à cette situation, le Conseil national de l’ordre des médecins dentistes a décidé de contacter le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un ultime appel à l’aide.

Arrêt des importations : la pénurie d’anesthésiants handicape les médecins dentistes

Depuis maintenant plusieurs semaines, les cliniques de médecine dentaire du pays se retrouvent face à un manque accru de matière anesthésiante. Une substance essentielle à leur travail et sans laquelle aucune intervention ne peut être réalisée. En conséquence, de nombreux médecins dentistes se sont vus contraints de mettre la clé sous la porte le temps de trouver une solution.

En effet, le taux de vacances des cliniques dentaires est de plus en plus important depuis l’annonce de l’arrêt des importations. Une décision qui, selon Mohamed Réda Dib, président du conseil national de l’ordre des médecins dentistes, est arrivée sans prévenir, « Nous avons fait face à une pénurie d’anesthésiants de façon subite, nous n’avons pas eu d’informations préalables ».

Les 3 anesthésiants principaux utilisés en chirurgie dentaire introuvables en Algérie

En temps normal, 3 fournisseurs d’anesthésiants dentaires se partagent le marché algérien : les Tunisiens, les Espagnols et les Français. Suite au gel des importations, ces 3 acteurs ont été contraints de stopper leurs interactions commerciales avec l’Algérie. Aujourd’hui, nombre de dentistes se retrouvent en difficulté financière. Entre les loyers qui s’accumulent, les impôts et les charges sociales, ces acteurs du secteur médical peinent à honorer leurs dus à cause de cette situation.

Le Conseil des médecins dentistes en a ainsi appelé au président dernièrement pour faire stopper cette pénurie. Dans une lettre adressée à la présidence, ce dernier demande à Abdelmadjid Tebboune d’intervenir en urgence pour rendre ce produit disponible sur le marché.