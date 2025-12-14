Pensions de retraites 2026 : les nouveaux taux applicables dès janvier dévoilés

Réuni dimanche soir sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Conseil des ministres a adopté une série de décisions importantes visant à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens et à soutenir l’économie nationale. Au cœur de cette réunion figurait la revalorisation des pensions de retraite, accompagnée de mesures touchant à l’organisation administrative, au logement et au développement du commerce électronique.

Le Conseil des ministres a ainsi approuvé une augmentation des pensions de retraite comprise entre 5 % et 10 %. Les retraités percevant une pension égale ou inférieure à 20 000 dinars bénéficieront d’une hausse de 10 %, tandis que ceux dont la pension dépasse ce montant verront leurs revenus revalorisés de 5 %. Cette décision s’inscrit dans la continuité des mesures sociales prises par les pouvoirs publics ces dernières années, notamment la revalorisation du salaire national minimum garanti, récemment porté de 20 000 à 24 000 dinars.

Jusqu’à 10 % de hausse : le nouveau barème des pensions de retraite pour 2026

Ces augmentations visent à atténuer les effets de la hausse du coût de la vie et à préserver le pouvoir d’achat des retraités, une catégorie particulièrement vulnérable aux fluctuations économiques. Selon les autorités, ces mesures traduisent la volonté de l’État de maintenir un haut niveau de solidarité nationale.

Lors de la même réunion, le Conseil des ministres a également validé la création de deux nouvelles circonscriptions administratives, à Maghnia et à El Eulma. Cette décision a pour objectif d’améliorer la gestion territoriale, de rapprocher l’administration des citoyens et de soutenir le développement local dans des zones à forte activité économique et démographique.

Qui bénéficiera des nouveaux taux en 2026 ?

Sur le volet social, le président de la République a donné des instructions fermes concernant les démolitions de constructions non autorisées. Il a ordonné l’interdiction de toute opération de démolition durant la saison hivernale, estimant que de telles pratiques portent atteinte à la dignité des citoyens. Les présidents de communes qui enfreindraient cette instruction s’exposent à une suspension immédiate. Les walis ont été chargés de veiller au respect strict des cadres légaux lors de ce type d’interventions.

Le Conseil des ministres a également examiné la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Abdelmadjid Tebboune a souligné que le e-commerce représente un défi majeur pour l’économie algérienne et nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Il a insisté sur le renforcement de la sécurité numérique, la simplification des procédures et la promotion de la transparence commerciale, considérée comme l’un des principaux bénéfices de la numérisation.

Enfin, le président de la République a instruit les ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur de coordonner leurs efforts afin d’éviter que les agriculteurs ne subissent des pertes dues à la mévente de certaines récoltes. Le recours au stockage des produits agricoles a été recommandé comme solution pour stabiliser les prix et protéger les revenus des agriculteurs.

À travers ces décisions, le Conseil des ministres confirme l’orientation sociale et économique des politiques publiques, dans un contexte marqué par la recherche de stabilité et de développement durable.