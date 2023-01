Pensions de retraite : versement de l’augmentation avec Ramadan 2023

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a indiqué que l’augmentation prévue de l’allocation de retraite sera versée sur les comptes des personnes concernées avant le prochain mois de Ramadan.

En marge de sa visite de travail dans la wilaya de Laghouat, le ministre a indiqué que « la situation des travailleurs de l’insertion professionnelle des secteurs économiques public et privé sera réglée avant la fin de l’année en cours », précisant également que les conditions de règlement de la situation se feront sur plusieurs critères, dont l’assiduité au travail et la rentabilité. »

S’agissant de l’allocation chômage, Cherfa a affirmé que son département ministériel avait tenu ses promesses liées au versement de l’allocation chômage le 28 janvier, à sa nouvelle valeur approuvée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soulignant, au passage, l’importance de la formation des inscrits à l’allocation chômage, qui contribue à accroître leurs compétences et leurs capacités scientifiques et professionnelles.

Les chiffres du ministre du Travail Cherfa

Le ministre du Travail Youcef Cherfa avait annoncé, le lundi 8 janvier 2023, que la hausse des salaires et des pensions de retraite entrera en vigueur en mars prochain, sera calculée rétroactivement, à partir de janvier, et concerne plus de 7,7 millions de salariés et retraités.

Youcef Cherfa qui était l’invité sur le plateau de la Radio Chaine 3, dans l’émission « l’invité de la rédaction » a indiqué que l’enveloppe financière allouée par l’Etat pour couvrir ces augmentations de salaires est estimée à environ 900 milliards de dinars, en plus des 147 milliards de dinars alloués pour augmenter les retraites.

S’agissant de l’allocation chômage, le ministre a indiqué que la mise en œuvre de ses augmentations commencera au courant du mois de janvier, après l’avoir portée à 15 mille dinars au lieu de 13 mille dinars, soulignant qu’elle touchera près de deux millions de bénéficiaires.

Pour conclure, Cherfa a souligné que les augmentations de salaire approuvées par le président de la République affectent également la catégorie des cadres dans les administrations publiques.