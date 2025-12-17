Pensions de retraite : les nouvelles directives du ministre du Travail pour 2026

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a tracé une nouvelle feuille de route pour la Caisse Nationale des Retraites (CNR) à l’horizon 2026. Priorité absolue : la numérisation intégrale des services et l’amélioration de la prise en charge des retraités.

C’est lors d’une réunion d’évaluation consacrée aux activités de la CNR que le ministre Abdelhak Saihi a dévoilé les grandes orientations de son secteur pour les mois à venir. Après avoir examiné le bilan des réalisations et les défis futurs, le ministre a donné des instructions fermes pour moderniser le service public destiné aux retraités et à leurs ayants droit.

La CNR avance vers le « zéro papier » : dépôt des dossiers en ligne dès 2026

L’annonce phare de cette rencontre est sans conteste le lancement, dès le début de l’année 2026, d’une plateforme numérique dédiée au dépôt à distance des demandes de pension. Cette mesure s’inscrit dans la volonté du président de la République d’instaurer une gouvernance numérique intégrée, mettant fin aux modes de gestion traditionnels jugés obsolètes.

Le ministre a insisté sur l’urgence de rompre définitivement avec la bureaucratie en adoptant un modèle administratif moderne, basé sur la flexibilité et la transparence.

La dignité du retraité, un « droit constitutionnel », selon Saihi

S’exprimant sur la qualité du service, Saihi a rappelé que l’accès aux droits à la retraite est un « droit constitutionnel intangible » qui ne tolère aucune négligence. Il a ainsi articulé ses directives autour de plusieurs axes stratégiques :

Garantir le versement des droits dans les délais légaux , sans aucun retard.

, sans aucun retard. Améliorer la qualité de l’accueil physique et accorder une attention particulière aux catégories sociales les plus vulnérables.

et accorder une attention particulière aux catégories sociales les plus vulnérables. Faire de la formation continue un levier de promotion interne et un critère de progression de carrière pour les employés de la CNR.

Rationaliser les dépenses et optimiser les méthodes de gestion, tout en préservant scrupuleusement les acquis des bénéficiaires.

En conclusion, le ministre a réitéré que la numérisation n’est pas une simple option technique, mais un « choix stratégique » pour garantir l’équité et la justice sociale. L’objectif final reste d’assurer le confort des retraités par des services modernes et efficaces, renforçant ainsi la stabilité sociale et la protection des citoyens.