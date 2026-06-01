Pensions de retraite : La CNR adresse un avis important aux bénéficiaires

Dans un communiqué rendu public ce lundi, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) a lancé un appel important à l’ensemble des bénéficiaires d’une allocation ou d’une pension de retraite nés au cours du mois de juin.

Ces derniers sont invités à procéder au renouvellement de leurs documents justificatifs durant le mois de mai 2026. Afin de simplifier les démarches et d’éviter aux usagers les contraintes de déplacement, l’opération peut être effectuée par voie électronique via l’application mobile « RetraiteDz ».

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En effet, la CNR a précisé que cette procédure de renouvellement peut être réalisée en toute simplicité depuis le domicile des concernés. Elle s’appuie sur la technologie de reconnaissance faciale (R-FACE), garantissant ainsi une démarche à la fois rapide et sécurisée.

Application RetraiteDz : Comment renouveler vos documents de la CNR depuis chez vous ?

Selon les explications fournies par l’organisme, les modalités diffèrent selon la nature de la pension :

Retraite directe : Les bénéficiaires doivent simplement confirmer leur attestation de vie en utilisant la fonctionnalité de reconnaissance faciale (R-FACE).

: Les bénéficiaires doivent simplement confirmer leur attestation de vie en utilisant la fonctionnalité de reconnaissance faciale (R-FACE). Pension transférée : Les ayants droit sont tenus de confirmer leur identité via cette même technologie, tout en téléversant les documents requis directement sur l’application, selon leur situation spécifique.

Par ailleurs, la CNR a assuré qu’une notification de confirmation sera instantanément envoyée sur l’application « RetraiteDz » dès la validation de l’opération, attestant ainsi du bon déroulement du renouvellement à distance.

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Pour rappel, la Caisse a souligné que ce système de renouvellement annuel des documents est basé sur le mois de naissance de chaque retraité. Cette organisation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration continue du service public et de la débureaucratisation des procédures administratives.

Enfin, la CNR invite l’ensemble des retraités concernés à télécharger dès à présent l’application « RetraiteDz » afin de bénéficier de ces services numériques et d’accomplir leurs démarches en toute sérénité.