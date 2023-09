Pensions de retraite en Algérie : la CNR fait une annonce importante

La Caisse nationale des retraites (CNR) d’Algérie vient de franchir une étape majeure dans sa quête de modernisation pour offrir des services plus pratiques et efficaces aux retraités du pays.

L’organisme a récemment dévoilé son tout nouveau service, baptisé « Tadkirati », qui s’avère être une avancée significative dans la modernisation des processus liés à l’enregistrement et à l’encaissement de la retraite.

« Tadkirati » est une application mobile révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de l’application RetraiteDz d’obtenir un billet électronique pour leurs rendez-vous au guichet de l’agence locale du CNR, et ce, depuis le confort de leur domicile. Cette nouvelle fonctionnalité épargne aux retraités les longues files d’attente et leur offre la possibilité de planifier leurs visites de manière plus efficace.

L’une des caractéristiques remarquables de l’application est la possibilité de vérifier le temps restant avant son rendez-vous au guichet. Cela permet aux retraités de mieux organiser leur emploi du temps, en évitant des heures d’attente inutiles.

De plus, « Tadkirati » offre de la transparence en affichant le numéro de billet de chaque utilisateur, ainsi que le nombre de personnes en attente et le nombre de personnes déjà servies. Cela permet aux utilisateurs de suivre en temps réel la progression des services au sein de l’agence la plus proche.

L’appli « RetraiteDZ » optimisée pour le plus grand bonheur des retraités algériens

« Tadkirati » est loin d’être la seule avancée technologique réalisée par la CNR. L’organisme gouvernemental a également intégré de nouvelles fonctionnalités lors de la dernière mise à jour de son application « RetraiteDz » permettant de faciliter encore plus le processus d’inscription et de visualisation de son dossier. Pour les découvrir, la CNR met à la disposition des utilisateurs un canal Telegram pour rester informés des nouveautés et des mises à jour.

Le CNR s’engage ainsi à offrir une expérience plus efficace aux retraités d’Algérie en tirant parti de la technologie pour simplifier les démarches administratives.