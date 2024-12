Pensions de retraite en Algérie : La CNR adresse un avis important aux bénéficiaires

La Caisse nationale des retraites (CNR) rappelle aux bénéficiaires de pensions et d’allocations l’importance de renouveler leurs documents justificatifs avant la fin du mois de leur anniversaire.

Pour simplifier cette démarche, la CNR propose plusieurs solutions numériques, telles que la plateforme mobile « Takaoudi » et le service de reconnaissance faciale. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner l’interruption du versement des pensions.

Afin de faciliter les démarches des retraités, la CNR a publié une liste exhaustive des documents à fournir, qui varie selon la situation de chacun.

Par exemple, les bénéficiaires de la retraite directe doivent présenter une fiche familiale d’état civil portant des mentions marginales, tandis que les veuves devront fournir un acte de non-mariage en plus de la fiche familiale.

Dans son communiqué, publié sur sa page Facebook officielle, la CNR a précisé que les documents à renouveler sont les suivants :

Pour les bénéficiaires de la retraite directe :

Une fiche familiale d’état civil portant des mentions marginales.

Pour les bénéficiaires de la retraite transférée :

Pour les orphelins majeurs : Un certificat de non-exercice d’une activité professionnelle. Certificat de scolarité ou d’apprentissage; Une fiche familiale de l’état civil portant les mentions marginales « en vie ».

Pour les veuves : un acte de non-mariage Une fiche familiale d’état civil portant des mentions marginales.

Pour les orphelines de plus de 19 ans : Un acte de non-mariage Un certificat de non-exercice d’une activité professionnelle.

Pour les orphelins masculins de moins de 21 ans : Un certificat de scolarité. Pour les moins de 25 ans : un contrat d’apprentissage.



Le communiqué de la Caisse nationale de retraite a également indiqué que le renouvellement peut se faire de deux manières :

En utilisant la plateforme mobile » Takaoudi« .

En utilisant le service de reconnaissance faciale.

La caisse a publié une vidéo explicative sur les délais et les modalités de renouvellement périodique des documents justificatifs :

La CNR révolutionne les services aux retraités avec la reconnaissance faciale

La Caisse nationale des retraités (CNR) vient de franchir un nouveau cap dans la modernisation de ses services en adoptant la technologie de reconnaissance faciale. Cette innovation, intégrée à l’application mobile « Takaoudi« , promet de simplifier considérablement le quotidien des retraités algériens.

Fini les déplacements en agence et les démarches administratives fastidieuses ! Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les retraités peuvent désormais s’identifier rapidement et en toute sécurité depuis leur smartphone.

Une avancée majeure qui permet de dématérialiser de nombreuses formalités, telles que le dépôt de la fiche familiale d’état civil.

Lancée il y a quelques mois, cette solution numérique rencontre déjà un succès fulgurant auprès des bénéficiaires. Plus de 42 900 retraités ont déjà adopté la reconnaissance faciale via Takaoudi, un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de la CNR visant à offrir des services toujours plus performants et adaptés aux besoins des retraités.

En parallèle de la reconnaissance faciale, l’organisme a développé d’autres applications innovantes, telles que Retraite DZ, qui permettent de gérer son compte retraite en ligne et de bénéficier de services d’assistance à domicile.

Les premiers retours des utilisateurs sont unanimes : la simplicité d’utilisation et l’accessibilité des services proposés sont grandement appréciées.