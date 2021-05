Pensions de retraite : Djaaboub annonce des augmentations

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a révélé aujourd’hui que l’examen annuel des retraites débutera la semaine prochaine.

En marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Jijel, le Premier responsable du secteur de l’emploi en Algérie, El Hachemi Djaaboub a annoncé une augmentation des pensions des retraités de 2 à 7% à partir de la semaine prochaine.

Le ministre a souligné que cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’évaluation annuelle de l’octroi et des pensions des retraités à partir de 2021, sur quatre niveaux compris entre 02% et 07% selon la valeur de la pension, et entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine.

Le ministre a expliqué que plus de trois millions de retraités bénéficieraient de ces augmentations.

Insertion de 68.000 bénéficiaires du DAIP

Le 03 mai dernier, le ministre a fait état de l’insertion de 68.000 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) au niveau national, sur plus de 300.000 jeunes concernés par cette opération.

Pour ce qui est des postes d’emploi créés au titre de l’année en cours, Djaboub a fait savoir que « 30.000 postes ont été créés dans le secteur de l’Éducation nationale et 30.000 autres dans celui de l’Intérieur et des Collectivités locales.

En ce qui concerne la création des postes d’emploi, M. Djaboub a précisé que « la nouvelle approche porte sur l’encouragement des jeunes à l’entrepreneuriat et à la création des Petites et Moyennes entreprises (PME), d’autant que les administrations publiques arrivent à saturation en termes de ressources humaines (plus de 2 millions) ».