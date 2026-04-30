Pension revue à la hausse ? Voici comment vérifier la valeur sans attendre

Le Directeur général de la Caisse Nationale des Retraites (CNR), Hafid Adrar, a annoncé ce jeudi le lancement d’une campagne d’information par SMS destinée aux retraités. Ce dispositif vise à informer chaque bénéficiaire du montant exact de la revalorisation de sa pension, garantissant ainsi plus de proximité et de transparence.

Dans une déclaration accordée à la Télévision Publique, le premier responsable de la CNR a précisé que les messages sont en cours d’envoi vers les téléphones portables des bénéficiaires sur l’ensemble du territoire national.

Pas d’inquiétude en cas de non-réception de SMS

Adrar a tenu à rassurer les retraités qui n’auraient pas encore reçu leur SMS, les appelant à ne pas s’inquiéter. Il a expliqué que des retards peuvent survenir pour des raisons purement techniques, qu’il s’agisse de problèmes liés à la configuration du téléphone de l’usager ou de perturbations passagères sur le réseau mobile.

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Accès numérique à l’information

Pour ceux qui souhaitent connaître immédiatement le montant de leur augmentation sans attendre le SMS, le Directeur général a rappelé que la CNR met à disposition des outils numériques simples et accessibles :

L’application mobile « Taquadi » : Les retraités peuvent se connecter à leur compte personnel pour consulter le détail de leurs émoluments.

: Les retraités peuvent se connecter à leur compte personnel pour consulter le détail de leurs émoluments. Le portail web officiel : En se rendant sur le site www.cnr.dz, un espace dédié permet de vérifier la valeur de la revalorisation obtenue en quelques clics.

Une campagne soutenue par une volonté politique

Cette campagne d’information de la CNR s’inscrit dans une vision sociale globale, rappelée avec force par le président de la République dans son message adressé à la nation à l’occasion de la Fête du Travail (1er Mai). Le chef de l’État a souligné la détermination de l’Algérie à protéger les droits des travailleurs et des retraités, érigeant la préservation de leur dignité en priorité absolue.

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« L’État veille avec une rigueur totale à sauvegarder les acquis du monde du travail et à assurer la tranquillité de la famille algérienne », a déclaré le président, précisant que le travail demeure le socle de la citoyenneté dans une Algérie productive et ouverte.

Un bilan social sans précédent et des perspectives futures

Tebboune a profité de cette occasion pour dresser le bilan des mesures sociales audacieuses engagées depuis quatre ans, soulignant que les revalorisations des pensions de retraite, actuellement notifiées par SMS, s’inscrivent dans une chaîne ininterrompue d’efforts financiers.

Ce processus inclut une série de hausses graduelles des salaires et des pensions entamée en 2022, ainsi que le renforcement de la protection des plus fragiles via l’instauration de l’allocation chômage et la revalorisation des aides aux étudiants, aux personnes à besoins spécifiques et aux femmes au foyer.

Parallèlement, ces avancées ont été consolidées par des mesures fiscales fortes, telles que l’exonération d’impôt sur le revenu (IRG) pour les bas salaires et le relèvement du Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

Investissements stratégiques pour une Algérie émergente

Au-delà des aides directes, le chef de l’État a rendu hommage aux cadres et ouvriers qui portent les grands projets structurants du pays (mines de Gara Djebilet, projet de phosphate intégré, dessalement d’eau de mer, réseau ferroviaire). Pour le président, le passage d’une économie au bord de l’effondrement à une économie émergente repose sur l’investissement dans la ressource humaine et les compétences nationales.

Enfin, tout en saluant la mémoire des figures syndicales historiques comme Aïssat Idir et Abdelhak Benhamouda, Tebboune a instruit le gouvernement de maintenir une vigilance extrême contre la spéculation et la rareté artificielle des produits, afin de garantir que les augmentations de revenus se traduisent par une amélioration réelle et durable du niveau de vie des ménages algériens.

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