Au décès d’un retraité ou d’un salarié, sa famille peut toucher une partie de sa pension. Veuve seule, veuve avec enfants, orphelins, parents à charge : la loi fixe des taux précis. Qui y a droit, combien toucher, quelles pièces fournir et comment faire depuis la France.

Pension de réversion CNR : de quoi s’agit-il ?

La pension de réversion est la part de la retraite d’un défunt versée à sa famille. La Caisse nationale des retraites (CNR) la paie chaque mois, comme une pension ordinaire. Elle suit aussi la revalorisation annuelle du 1er mai.

Elle ne concerne pas seulement les familles de retraités. Elle s’applique aussi au décès d’un salarié qui n’avait pas encore pris sa retraite. La CNR calcule alors la pension comme si le défunt remplissait les conditions d’âge et de durée.

La pension court dès le lendemain du décès. Elle ne se confond pas avec le capital décès versé par la CNAS, une somme unique égale à douze mois de salaire. Pour un salarié décédé, les deux aides peuvent donc s’ajouter.

A LIRE AUSSI : Retraite en Algérie 2026 : calcul, montants, départ anticipé et ayants droit

Qui a droit à la pension de réversion ?

La loi sur la retraite reconnaît trois catégories d’ayants droit. Il s’agit du conjoint, des enfants à charge et des ascendants à charge. Chacun touche sa propre part.

Le conjoint doit avoir été uni au défunt par un mariage légal. Aucune condition d’âge ne s’applique : une veuve de 35 ans y a droit comme une veuve de 70 ans. Le veuf d’une retraitée bénéficie des mêmes règles.

Les enfants doivent être nés avant le décès ou dans les 305 jours qui suivent. Ils y ont droit jusqu’à 18 ans, et jusqu’à 21 ans s’ils poursuivent des études. Un apprenti payé moins de la moitié du salaire minimum y a droit jusqu’à 25 ans.

Certains y ont droit sans limite d’âge. C’est le cas des enfants handicapés, dans l’incapacité permanente de travailler. C’est aussi le cas des filles sans revenu, quel que soit leur âge.

La règle va plus loin pour les femmes à charge. Une sœur, une tante ou une nièce sans revenu, à la charge du défunt, peut aussi y prétendre. Les parents du défunt, eux, doivent avoir été à sa charge. Leurs revenus personnels ne doivent pas dépasser le montant minimum de la pension de retraite.

Veuve, enfants, parents : quel pourcentage de la pension toucher ?

La loi fixe la part de chacun selon la composition de la famille. Une veuve seule, sans enfant ni parent à charge, touche 75 % de la pension du défunt. Avec un seul autre ayant droit, elle touche 50 %, et l’autre ayant droit 30 %.

Avec deux ayants droit ou plus, la veuve garde 50 %. Les autres se partagent alors 40 % à parts égales. Sans conjoint, les enfants et les parents se partagent 90 % de la pension.

Dans ce dernier cas, la part d’un enfant ne peut pas dépasser 45 %. Celle d’un parent ne peut pas dépasser 30 %. Au total, les pensions de réversion ne dépassent jamais 90 % de la pension du défunt.

Ces taux changent dès que le nombre d’ayants droit évolue. Un enfant qui atteint l’âge limite sort du partage, et les parts des autres sont recalculées.

Calcul de la pension de réversion : des exemples chiffrés

La CNR applique ces taux à la pension brute du défunt. Ce montant comprend la majoration pour conjoint à charge, fixée à 2 500 DA par mois. Les sommes obtenues sont donc brutes, avant les éventuelles retenues.

Prenons un retraité dont la pension brute atteignait 40 000 DA, majoration comprise. Sa veuve seule touche 30 000 DA, selon nos calculs. Avec un enfant à charge, elle touche 20 000 DA et l’enfant 12 000 DA.

Avec trois enfants à charge, la veuve garde 20 000 DA. Les enfants se partagent 16 000 DA, soit environ 5 333 DA chacun. La famille touche alors 36 000 DA au total, soit 90 % de la pension.

Sans conjoint, un enfant seul touche 45 %, soit 18 000 DA. Deux orphelins touchent chacun 18 000 DA, soit 90 % à eux deux. Trois orphelins se partagent 36 000 DA, soit 12 000 DA chacun.

A LIRE AUSSI : Partir à la retraite avant 60 ans en Algérie en 2026 : les seuls cas encore possibles

Remariage, plusieurs épouses, travail : les cas particuliers

Une veuve qui se remarie perd sa pension de réversion. Sa part passe alors aux enfants qui touchent la pension, à parts égales. Le remariage met donc fin au droit de la veuve, pas à celui des orphelins.

Lorsque le défunt laisse plusieurs veuves, elles se partagent la part du conjoint à parts égales. Deux veuves sans enfant se partagent ainsi les 75 %, soit 15 000 DA chacune dans notre exemple. Si la veuve décède à son tour, sa part revient aux orphelins à parts égales.

Une veuve peut travailler et garder sa pension de réversion. Elle peut aussi la cumuler avec sa propre retraite. Les enfants à charge, en revanche, ne peuvent pas cumuler la pension avec une activité.

Le défunt touchait parfois une allocation de retraite, et non une pension complète. C’est le cas d’un travailleur parti à 60 ans avec au moins cinq ans de travail, mais moins de quinze. Sa famille peut alors demander une allocation de réversion, selon les mêmes règles.

Dossier de pension de réversion : les pièces à fournir

La demande se dépose à l’agence de la CNR de la wilaya. Si le défunt travaillait encore, son employeur doit remplir une partie du dossier. Chaque ayant droit constitue son propre dossier.

La veuve ou le veuf fournit le formulaire de demande rempli et une fiche familiale. Il joint un relevé d’identité postal ou bancaire et une copie de sa carte d’identité biométrique. Le dossier reste donc léger pour le conjoint.

Un fils majeur ajoute un certificat de scolarité ou d’apprentissage et une fiche individuelle d’état civil. Il fournit aussi une attestation de non-activité rémunérée, signée par deux témoins et légalisée à la commune. Un enfant handicapé joint un certificat médical et sa carte de handicapé.

Une fille majeure fournit en plus une attestation de non-mariage, établie de la même façon avec deux témoins. Les parents du défunt joignent une fiche familiale à leur nom et une déclaration de leurs revenus mensuels. La CNR répond aussi aux questions au numéro vert 3011.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Mieux vaut ne pas tarder à déposer le dossier. Les mensualités non réclamées se perdent au bout de cinq ans. Les sommes que le défunt n’avait pas encore touchées reviennent aux ayants droit ou, à défaut, à ses héritiers.

A LIRE AUSSI : Retraite CNR : comment renouveler chaque année vos documents justificatifs via RetraiteDz et R-FACE

Veuve ou orphelin en France : comment demander la pension de réversion

Un ayant droit qui vit en France peut aussi faire valoir ses droits auprès de la CNR. La convention de sécurité sociale entre l’Algérie et la France prévoit une procédure simple. La demande se dépose auprès de la caisse de retraite française du lieu de résidence.

La caisse française transmet ensuite le dossier à la CNR avec les formulaires prévus par la convention. Si le défunt est mort en activité, il faut communiquer toutes les informations sur sa carrière en Algérie. La CNR envoie ensuite une notification d’attribution par courrier.

Le versement reste le point sensible. La convention prévoit en principe le paiement des pensions dans l’autre pays. La CNR rappelle toutefois qu’un retraité algérien ne peut pas toucher sa pension hors du territoire national.

En pratique, la pension est versée en dinars sur un compte en Algérie. Selon le ministère français des Affaires étrangères, les autorités algériennes conseillent d’ouvrir un compte bancaire ou CCP sur place. Le bénéficiaire peut donner une procuration à un proche, ou venir une fois par an toucher les sommes dues.

Le transfert des pensions vers la France reste bloqué. Paris et Alger ne lisent pas la convention de la même façon, et le sujet revient à chaque commission mixte. Une veuve installée en France doit donc prévoir un compte en Algérie avant de déposer sa demande.

Pension de réversion CNR : les questions fréquentes

Une veuve peut-elle cumuler la pension de réversion avec un salaire ou sa propre retraite ?

Oui, dans les deux cas. Les enfants à charge, eux, ne peuvent pas cumuler la pension avec une activité.

Le défunt n’était pas encore à la retraite : la famille a-t-elle droit à une pension ?

Oui. La CNR calcule la pension comme si le défunt remplissait les conditions d’âge et de durée. Son employeur remplit une partie du dossier.

La pension s’arrête-t-elle en cas de remariage ?

Oui, pour la veuve. Sa part passe aux enfants qui touchent la pension, à parts égales.

Une fille majeure peut-elle toucher la pension de son père ?

Oui, si elle n’a pas de revenu, quel que soit son âge. Elle doit fournir une attestation de non-activité et une attestation de non-mariage.

Les parents du défunt y ont-ils droit ?

Oui, s’ils étaient à sa charge et que leurs revenus ne dépassent pas la pension minimale de retraite. Leur part est plafonnée à 30 %.

Veuve en France : la pension peut-elle être versée sur un compte français ?

Non, en pratique. La CNR verse la pension en dinars sur un compte en Algérie, géré sur place ou par procuration.

À partir de quand la pension est-elle due ?

Dès le lendemain du décès. Les mensualités non réclamées se perdent toutefois au bout de cinq ans.