Pénétrante Djen Djen – El Eulma : le gouvernement accélère la cadence

Le projet stratégique reliant le port de Djen Djen à l’autoroute Est-Ouest revient au cœur des priorités. Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui, a réuni l’ensemble des acteurs pour faire le point et lever les blocages.

Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Djellaoui, a présidé, ce samedi, une réunion de coordination au siège du ministère, consacrée au suivi de l’avancement du projet de la pénétrante autoroutière reliant Djen Djen à El Eulma.

Long de 110 kilomètres, cet axe constitue une infrastructure stratégique visant à désenclaver la région de Jijel et à renforcer sa connexion avec le réseau autoroutier national, notamment à travers Sétif.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs d’une réunion imminente avec les entreprises de réalisation et les bureaux d’études impliqués dans le projet. Elle a rassemblé les principaux responsables du secteur, dont les cadres centraux du ministère, le directeur général de l’Algérienne des Autoroutes (ADA), ainsi que les directeurs des travaux publics des wilayas concernées et les chefs de projets.

Au cœur des échanges : une évaluation détaillée de l’état d’avancement des travaux sur les différents tronçons. Les participants ont passé en revue les niveaux de progression, tout en identifiant les obstacles techniques et administratifs qui freinent encore la cadence du chantier.

Lever les contraintes et accélérer les travaux

Dans une seconde phase des discussions, l’accent a été mis sur les solutions à apporter aux difficultés recensées sur le terrain. Qu’il s’agisse de contraintes techniques liées à la nature du tracé ou de blocages administratifs, le ministre a insisté sur la nécessité d’une prise en charge rapide et efficace.

Abdelkader Djellaoui a ainsi appelé à une mobilisation renforcée de l’ensemble des intervenants, en coordination étroite avec les autorités locales. L’objectif est clair : lever les entraves sans délai afin de relancer pleinement la dynamique des travaux.

Le ministre a également exhorté les entreprises en charge de la réalisation à intensifier leurs efforts sur le terrain. Il a insisté sur l’importance d’augmenter le rythme d’exécution, tout en veillant au respect des normes techniques et des délais fixés.

Ce projet revêt une importance stratégique majeure pour le développement économique régional. En facilitant l’acheminement des marchandises depuis le port de Djen Djen vers l’intérieur du pays, cette pénétrante autoroutière contribuera à fluidifier les échanges, à réduire les coûts logistiques et à stimuler l’investissement.

À terme, cette infrastructure devrait jouer un rôle clé dans l’intégration des réseaux de transport et dans la valorisation du potentiel économique de l’Est algérien, confirmant ainsi la volonté des pouvoirs publics d’accélérer les grands projets structurants.

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Aéroport de Hassi Messaoud : mobilisation générale pour accélérer les travaux du tarmac

Les travaux de renforcement du tarmac principal de l’aéroport de Hassi Messaoud se poursuivent à un rythme soutenu. Sous la supervision du ministère des Travaux publics, les équipes sont mobilisées jour et nuit pour respecter les

Dans le cadre du suivi de terrain des grands projets d’infrastructures, les travaux de réhabilitation et de renforcement du tarmac principal de l’aéroport de Hassi Messaoud connaissent une accélération notable.

Ce projet, situé dans la wilaya de Ouargla, bénéficie d’un suivi direct et régulier du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui. Il s’inscrit dans une dynamique nationale visant à moderniser les infrastructures aéroportuaires et à améliorer les conditions d’exploitation.

En coordination étroite avec les autorités locales, les responsables du projet multiplient les visites de terrain afin d’évaluer en temps réel l’avancement des travaux. Cette présence constante permet d’identifier rapidement les éventuelles contraintes et d’y apporter des solutions adaptées.

L’objectif est de garantir la conformité technique du projet tout en respectant les échéances fixées, dans une région stratégique pour l’économie nationale, notamment en raison de son importance dans le secteur

Une cadence accélérée grâce à une mobilisation jour et nuit

Sur le terrain, la mobilisation est totale. Les entreprises nationales en charge de la réalisation ont déployé d’importants moyens humains et techniques pour assurer la continuité des travaux sans interruption.

Les équipes sont à pied d’œuvre 24 heures sur 24, avec une intensification notable des interventions durant la nuit. Cette organisation permet d’optimiser les délais et d’accélérer la cadence d’exécution, dans le respect des normes de qualité et de sécurité.

Les images diffusées témoignent de l’ampleur des moyens engagés : engins lourds, équipes spécialisées et logistique renforcée. Cette dynamique illustre l’engagement des différents intervenants à livrer un projet conforme aux exigences et dans les délais impartis.

Au-delà de l’aspect technique, ce chantier reflète une volonté claire des pouvoirs publics de renforcer les infrastructures de transport dans le sud du pays, en particulier dans des zones à forte activité économique.

À terme, la modernisation du tarmac de l’aéroport de Hassi Messaoud devrait contribuer à améliorer la sécurité des opérations aériennes et à soutenir le développement économique régional, confirmant ainsi l’importance stratégique de ce projet pour l’Algérie.