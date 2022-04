Pendant tout le Ramadan, suivez notre flash INFOTRAFIC quotidien

Tout au long du mois sacré de Ramadan, Algérie 360, en partenariat avec TotalEnergies Lubrifiants Algérie et InfoTraficAlgérie, vous propose un flash infotrafic quotidien pour vous prévenir de l’état de la circulation à travers tout le territoire national.

Grâce aux informations recueillies auprès de la communauté d’Info Trafic Algérie, répartie dans les quatre coins du pays, nous vous tiendrons au courant des embouteillages, des accidents, de la météo régionale et de tous les autres paramètres susceptibles de vous faciliter la vie en tant qu’automobiliste.

Écouter ce bulletin pendant que vous conduisez vous évitera le stress lié aux bouchons, vous donnera des orientations sur les meilleurs axes routiers à emprunter et vous rappellera que la priorité n’est pas d’arriver le plus vite possible, mais de rentrer chez vous sains et saufs, quelles que soient les conditions.

Afin de vous permettre de rester concentrés sur la route, nous avons choisi de diffuser ce flash en format audio uniquement. Ainsi vous ne serez pas tentés de regarder votre écran, donc de vous distraire.

Retrouvez chaque jour le flash traficinfo Algérie 360, TotelEnergies et InfoTraficAlgérie sur nos pages Facebook et Instagram, sur notre chaîne Viber, mais aussi sur les pages de nos partenaires sur les réseaux sociaux.