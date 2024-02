Pèlerins bloqués à Djeddah : le porte-parole d’Air Algérie donne des explications

Ces derniers jours, de nombreux clients de la compagnie aérienne nationale se plaignaient des retards qu’accumulent les vols d’Air Algérie. À l’exemple du vol AH1004 entre Paris et Alger, du jeudi dernier, qui a décollé après six heures de retards, un autre vol entre Djeddah et Alger a connu le même sort.

En effet, sur la toile, la publication d’une internaute, en l’occurrence Selma Mouloudj, a été largement diffusée indiquant que de nombreux pèlerins, dont ses parents, se sont retrouvés bloqués à l’aéroport de Djeddah, en Arabie saoudite.

Air Algérie : des pèlerins bloqués à Djeddah en Arabie saoudite

Le dimanche, dernier, plusieurs pèlerins se retrouvent bloqués à l’aéroport de Djeddah, dans l’attente de leur vol, assurée par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. « Air Algérie donnez nous des nouvelles, mes parents sont coincés à l’aéroport de Djeddah depuis plus de 24h et aucune nouvelle », écrit la jeune femme sur un post LinkedIn.

Par ailleurs, Selma Mouloudj explique, dans sa publication, qu’elle a contacté le centre d’appels de la compagnie, mais elle n’a pas obtenu de nouvelles. Dans la suite de sa publication, l’internaute partage son dernier échange téléphonique avec sa maman, qui a fait part de sa souffrance à l’aéroport de Djeddah « ils nous ont enfermé comme des moutons, on peut même pas sortir de cette salle ! ».

La lanceuse de cette alerte avait appelé les responsables de la compagnie à prendre en charge ces pèlerins. Son message n’est pas passé inaperçu. Quelques heures plus tard, le chargé de communication et le porte-parole d’Air Algérie, a répondu à la publication de la jeune femme.

En effet, Amine Andaloussi a d’abord tenté de rassurer la jeune femme « Je comprends parfaitement vos inquiétudes, il s’agit de vos parents », avant d’ajouter « il s’agit d’une panne technique, un protocole de sécurité a été respecté, l’avion va subir les contrôles exigés par le constructeur ». Par ailleurs, le porte-parole de la compagnie aérienne nationale a expliqué « que tous les passagers ont été pris en charge et hébergés dans un hôtel ».

À LIRE AUSSI :

>> L’aéroport d’Alger adopte des facilitations pour cette catégorie de voyageurs

>> Vols internationaux : Air Algérie annonce une nouvelle promotion pour le Ramadan