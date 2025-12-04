Pékin et Alger resserrent leurs liens : ce qu’a révélé l’Ambassadeur chinois

L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, a tenu une conférence de presse majeure, soulignant la solidité du Partenariat Stratégique Global entre Alger et Pékin. Accompagné de figures emblématiques des relations bilatérales, dont M. Hassen Maghdouri, Directeur du Musée national du Moudjahid, et M. Smaïl Debeche, Président de l’Association d’amitié Algérie – Chine, l’Ambassadeur a détaillé la stratégie de gouvernance chinoise, le XVe Plan Quinquennal et ses vastes implications pour l’Algérie et le monde.

Dès l’ouverture, M. Dong Guangli a tenu à remercier les acteurs des médias et les experts présents, les invitant à continuer de consolider le « pont de l’amitié et de la coopération » entre les deux pays. Il a également partagé son admiration pour la vitalité des relations sino-algériennes, observée lors de ses déplacements à travers une dizaine de wilayas.

Comment Pékin explique sa réussite : la gouvernance vue de l’intérieur

Abordant d’emblée la question centrale de la gouvernance chinoise, l’Ambassadeur a cherché à décrypter le « code du succès » de la Chine, expliquant comment elle a pu réaliser en quelques décennies un parcours de modernisation industrielle long de plusieurs siècles pour les pays développés.

Selon lui, la raison fondamentale réside dans la direction forte du Parti communiste chinois (PCC), qui a su trouver une voie de développement adaptée à ses réalités nationales. M. Dong Guangli a mis en lumière trois traits distinctifs du PCC :

Le PCC a permis au peuple chinois de se libérer du destin d’être colonisé et asservi, menant à l’indépendance nationale et à des accomplissements remarquables, notamment l’édification intégrale de la société de moyenne aisance et l’accroissement du PIB par habitant au-dessus de 13 000 dollars américains.

Le PCC place le peuple au cœur de ses préoccupations, ne poursuivant aucun intérêt privé. L'Ambassadeur a pris pour exemple la lutte contre la pauvreté, où plus de 1 800 membres du PCC ont sacrifié leur vie pour cet engagement.

Face au risque historique de déclin, le PCC pratique l'« autorévolution » sous la direction du Président Xi Jinping. Cette démarche constante de correction, notamment contre la bureaucratie et la corruption, a permis d'instaurer un climat politique propre et intègre.

Le prochain plan quinquennal chinois : ce que Pékin prépare pour les cinq années à venir

Alors que le XIVe Plan Quinquennal touche à sa fin, l’Ambassadeur a présenté les grandes lignes du XVe Plan Quinquennal qui définit la planification stratégique pour les cinq prochaines années. Le document, adopté lors du 4e Plénum du XXe Comité central du PCC, trace un grand dessein pour la modernisation à la chinoise.

Les objectifs clés pour les cinq prochaines années incluent :

Le développement de haute qualité : Conserver le développement économique comme tâche centrale, avec des efforts concentrés sur l’innovation technologique et le développement de forces productives de nouvelle qualité.

: Conserver le développement économique comme tâche centrale, avec des efforts concentrés sur l’innovation technologique et le développement de forces productives de nouvelle qualité. L’innovation et l’ouverture : Renforcer l’innovation indépendante, mettre en œuvre pleinement l’action « IA + », et accélérer l’établissement d’un nouveau modèle de développement tout en élargissant activement l’ouverture autonome.

: Renforcer l’innovation indépendante, mettre en œuvre pleinement l’action « IA + », et accélérer l’établissement d’un nouveau modèle de développement tout en élargissant activement l’ouverture autonome. Le bien-être social : Répondre aux aspirations de la population à une vie meilleure, garantir l’emploi, l’éducation, la sécurité sociale et la santé, et promouvoir la prospérité commune.

Le développement chinois, un moteur de croissance pour l’Afrique

M. Dong Guangli a insisté sur les implications mondiales de ces avancées, soulignant que le développement et le progrès de la Chine injectent une « forte dynamique pour le développement mondial ». Avec une contribution moyenne annuelle d’environ 30% à la croissance mondiale, la Chine est considérée comme le moteur le plus stable.

Concernant spécifiquement l’Afrique, l’Ambassadeur a rappelé l’engagement de la Chine d’appliquer la politique de tarif douanier zéro pour tous les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin. Cette mesure majeure vise à supprimer les droits de douane sur tous les produits africains exportés vers la Chine, une initiative qui, selon l’Ambassadeur :

« va non seulement renforcer la compétitivité des produits africains sur le marché chinois, favoriser le développement industriel et la diversification des exportations de l’Afrique, mais aussi attirer plus d’investissements étrangers en Afrique ».

Où en sont les projets sino-algériens annoncés ?

La session de questions-réponses a permis d’aborder la concrétisation des engagements pris récemment. Algérie 360°, a notamment interpellé l’Ambassadeur sur le suivi des promesses d’investissement issues du Forum sino-algérien d’avril dernier, qui faisait état de 42 projets potentiels pour 4,5 milliards de dollars.

La question portait sur les mécanismes mis en place pour transformer ces annonces en réalisations concrètes, et sur l’exploration de nouveaux secteurs prioritaires au-delà des hydrocarbures.

L’Ambassadeur Dong Guangli s’est montré rassurant, rappelant que l’événement avait déjà conduit à la signature de huit accords de projets pour un montant initial dépassant 2 milliards de dollars. Il a précisé que plusieurs de ces projets étaient en cours d’exécution.

Pour preuve de l’engagement chinois, M. Dong Guangli a cité un exemple concret : « L’usine construite conjointement par le groupe chinois Hisense, l’entreprise de premier plan de l’électroménager, et le groupe algérien Condor, est désormais opérationnelle ».

Affirmant que l’orientation politique chinoise favorisant l’investissement à l’étranger est claire, l’Ambassadeur a souligné que la volonté du gouvernement algérien de faciliter l’accueil des investissements, combinée à l’enthousiasme des entreprises chinoises, garantit que les engagements se traduiront « progressivement en résultats concrets ».

2026 : une année qui pourrait faire passer le partenariat à un nouveau cap

Interrogé sur les perspectives du partenariat en 2026, l’Ambassadeur Dong Guangli a souligné que l’année marquait le début du XVe Plan Quinquennal pour la Chine et l’approfondissement de la construction de la « Nouvelle Algérie ». Il a rappelé la déclaration récente du Président Tebboune selon laquelle l’Algérie s’apprête à vivre un « moment historique ».

Considérant la Chine et l’Algérie comme de « sincères amis et de partenaires naturels » sur la voie du développement partagé, M. Dong Guangli a tracé une feuille de route ambitieuse pour l’année à venir. Pékin est déterminé à :

Assurer la mise en œuvre effective des consensus importants établis par les deux Chefs d’État.

Intensifier les échanges entre les peuples.

Approfondir la coopération dans tous les domaines.

L’objectif final, a-t-il conclu, est de « porter le partenariat stratégique global sino-algérien à un niveau plus élevé » en 2026.