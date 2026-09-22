Justice algérienne : peine de mort confirmée pour les trafiquants

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a affirmé ce mardi à Oran que la peine de mort sera appliquée aux trafiquants de drogue. Cette déclaration s’inscrit dans le renforcement de la lutte contre le crime organisé.

Le ministre s’exprimait en marge d’une visite dans la wilaya d’Oran. Il a détaillé la position ferme des autorités judiciaires face à cette criminalité grave.

Une justice ferme contre les crimes les plus graves

Le ministre a déclaré que la justice frappera fort les auteurs de crimes prévus par la loi. Il a particulièrement cité les incendies volontaires. L’enlèvement d’enfants et les sévices infligés aux mineurs figurent également parmi ces crimes visés.

Lotfi Boudjemaa a assuré que la justice respectera son calendrier. Toutes les garanties d’un procès équitable seront assurées. Cette application interviendra après épuisement de toutes les voies de recours et procédures judiciaires. Toute personne condamnée devra payer le prix de ses actes.

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Une mobilisation de l’État contre le crime organisé

Le ministre a affirmé que l’État reste pleinement mobilisé contre le crime organisé. Cette mobilisation concerne particulièrement le trafic de drogue. Il a souligné l’attention particulière du président Tebboune pour la révision du cadre légal dans ce domaine.

Le ministre a justifié l’application de la peine de mort par le danger imminent que représente la drogue. Il a évoqué la saisie de quantités importantes de comprimés et de nouvelles substances stupéfiantes. La cocaïne et l’héroïne figurent parmi ces drogues récemment saisies en grande quantité.

Le garde des Sceaux a confirmé que le traitement de ce phénomène restera strict et sans concession.

La jeunesse particulièrement ciblée par ce fléau

Le ministre a souligné que la drogue cible directement la société algérienne. Les jeunes constituent la catégorie la plus exposée à ce phénomène. Cette menace pèse lourdement sur la sécurité et la santé des citoyens.

Lotfi Boudjemaa a insisté sur la nécessité de combattre fermement ce fléau. Il a affirmé qu’aucune tolérance ne sera appliquée aux affaires liées à ce trafic. L’État reste déterminé à poursuivre cette lutte sans relâche.

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Des garanties légales clairement établies

Concernant les garanties juridiques entourant cette peine, le ministre a apporté des précisions importantes. La peine de mort reste prévue par la législation algérienne en vigueur. Les juges disposent de la compétence pour statuer sur ces affaires conformément à la loi.

Cette compétence s’exerce avec toutes les garanties procédurales requises. L’exécution des décisions ne peut intervenir qu’après épuisement des voies de recours. Toutes les procédures légales prévues doivent également être respectées avant toute application de cette sanction.

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