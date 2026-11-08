Double meurtre à Souk Ahras : la peine de mort prononcée contre un sexagénaire

La cour criminelle de première instance près la cour de justice de Souk Ahras a prononcé la peine capitale à l’encontre d’un homme de 61 ans. Le sexagénaire, désigné par les initiales S.D.D, était poursuivi pour le double meurtre de son épouse et de sa belle-mère, ainsi que pour l’incendie volontaire du domicile familial. Le parquet avait requis la même sanction à l’audience, rapporte le média Ennahar.

Au-delà de la condamnation à mort, la juridiction a assorti sa décision de l’interdiction légale, mesure qui prive le condamné de l’exercice de ses droits civils. Siégeant ensuite sans jurés, la formation pénale a par ailleurs fixé les réparations dues aux parties civiles à 250 millions de centimes, ajoute la même source.

Un double meurtre à Sidi Fredj suivi d’un incendie

Selon toujours Ennahar, les faits remontent à novembre 2025, dans la commune de Sidi Fredj, au sud de la wilaya de Souk Ahras. Tout part d’une altercation entre l’accusé et sa femme, employée au niveau de l’administration communale. La dispute dégénère : l’homme frappe son épouse avant de l’étrangler jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Alertée par les cris provenant du logement, la mère de la victime accourt pour comprendre ce qui se passe. Elle sera à son tour frappée à la tête et tuée sur place. Le drame se solde ainsi par deux victimes, en l’espace de quelques minutes, dans un huis clos familial.

Soucieux d’effacer toute trace, le mis en cause met ensuite le feu au domicile. Il quitte les lieux et s’installe dans un café du village, où il demeure jusqu’au petit matin. Ce comportement, relevé par les enquêteurs, a pesé dans la qualification retenue de préméditation et de guet-apens.

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L’enquête de la gendarmerie nationale a démonté la mise en scène

Le dossier a été traité par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Sidi Fredj, rattachée à la compagnie de Taoura, elle-même dépendante du groupement de Souk Ahras. Les gendarmes ont rapidement écarté la thèse d’un sinistre accidentel pour remonter jusqu’à l’auteur des faits.

Les charges finalement retenues contre l’accusé de Souk Ahras cumulent l’assassinat avec préméditation, l’incendie volontaire de bâtiments habités et le délit de dissimulation de preuves dans le but d’entraver le cours de la justice, en application de plusieurs dispositions du code pénal.

Les violences conjugales mortelles de nouveau devant les assises

Ce verdict s’inscrit dans une série d’affaires où le foyer devient le théâtre du pire. À Dar El Beïda, la justice avait infligé en juin dernier la réclusion à perpétuité à une épouse reconnue coupable du meurtre de son mari, après dix-sept ans de mariage et une mise en scène qui avait d’abord égaré les enquêteurs.

Les drames nés de querelles familiales ne se limitent pas au couple. En octobre, dans la commune de Saharidj, à Bouira, un homme a tué son frère et grièvement blessé sa belle-sœur au terme d’un différend qui a tourné à l’agression mortelle. Là encore, les gendarmes avaient interpellé le suspect dans les heures suivant les faits.

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