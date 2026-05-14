Peine de prison contre un jeune homme pour harcèlement d’une étudiante dans un Cous

Le tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs a condamné un jeune homme d’une trentaine d’années à une peine de 18 mois de prison ferme pour harcèlement d’une étudiante à bord d’un bus de transport universitaire (Cous) dans la commune d’El Biar, à Alger.

Selon les détails de l’affaire, le prévenu a comparu dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. Il avait été placé en détention provisoire à la prison d’El Harrach, à la suite d’une plainte déposée par une étudiante affirmant avoir été victime de harcèlement et d’atteinte à son intégrité sexuelle à l’intérieur du Cous.

Poursuivi pour atteinte à la pudeur, l’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés. Selon sa version, c’était juste une simple bousculade à l’intérieur du bus, et soutenant que son geste n’était pas intentionnel. Il a toutefois reconnu avoir commis une erreur en montant dans un bus réservé aux étudiants, alors qu’il n’est pas universitaire.

Le juge a relevé des contradictions dans ses déclarations, rappelant qu’il avait précédemment reconnu les faits devant le procureur de la République, d’autant plus qu’une témoin, camarade de la victime, avait confirmé les accusations.

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Le verdict et ses conséquences

La victime ne s’est pas présentée à l’audience, mais était représentée par son avocat, qui a réclamé une indemnisation d’un million de dinars pour le préjudice subi. De son côté, le procureur de la République a requis une peine de trois ans de prison ferme.

Après délibération, le tribunal a prononcé la peine de 18 mois de prison ferme à l’encontre de l’accusé, assortie du versement de 200 000 dinars de dommages et intérêts à la victime.

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Oran : un ressortissant étranger arrêté pour avoir proféré des propos obscènes à l’encontre de jeunes filles

Dans une autre affaire, les éléments de sûreté de la wilaya d’Oran ont procédé à l’arrestation d’un ressortissant étranger exerçant une activité de vente de restauration rapide. Il est accusé d’avoir proféré des propos obscènes et attentatoires à la pudeur à l’encontre de jeunes filles.

Cette intervention fait suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. On voit l’individu en train d’adresser des paroles indécentes à des jeunes femmes.

Après coordination avec le parquet territorialement compétent, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Dar El Beïda à Oran ont engagé des investigations afin d’identifier l’auteur de la vidéo. Les recherches ont permis de déterminer son identité ainsi que sa localisation, conduisant à son arrestation. Les téléphones portables utilisés pour commettre cet acte incriminé ont également été saisis.

Le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Fellaoucene dans le cadre de cette affaire. À noter que la vidéo en question est devenue virale ces derniers jours, suscitant une vive indignation parmi les internautes.

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