Peine de mort, indemnisations, prix : les décisions du gouvernement

Le durcissement annoncé de la loi pénale entre dans sa phase technique. Réunis ce mercredi autour du Premier ministre Sifi Ghrieb, les membres du gouvernement ont examiné un avant-projet de texte destiné à modifier l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966, socle du code pénal algérien. Objectif affiché : rendre la peine capitale applicable, et surtout exécutoire, contre les auteurs et commanditaires d’incendies volontaires, ainsi que contre les ravisseurs d’enfants coupables de sévices.

Le code pénal retouché pour appliquer réellement la peine capitale

La démarche découle directement des consignes formulées par le chef de l’État lors du dernier conseil restreint. Le communiqué des services du Premier ministre insiste sur un point précis : il ne s’agit pas seulement d’inscrire la sanction suprême dans les textes, mais d’en garantir la mise à exécution effective, rompant ainsi avec le moratoire observé depuis des décennies.

Cette orientation avait été tracée dimanche, lorsque le Conseil des ministres a arrêté un durcissement ciblé de la loi pénale. Deux catégories d’actes uniquement sont visées par l’aggravation, ce qui écarte l’hypothèse d’une refonte générale de l’échelle des peines. Le texte devra désormais suivre son parcours institutionnel avant d’atteindre le Parlement.

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Indemniser les sinistrés avant le 15 septembre

Deuxième volet de la séance : le suivi de la prise en charge des victimes des feux qui ont frappé plusieurs wilayas du Centre et de l’Est. Les versements ont démarré au cours de cette semaine, conformément au calendrier fixé fin août, lorsque l’exécutif s’était engagé sur une réparation intégrale des dommages avant le 15 septembre.

Nouveauté annoncée ce mercredi : des commissions de recours sont installées à partir d’aujourd’hui dans les communes et les daïras des wilayas touchées. Leur rôle consiste à trancher les contestations portant sur l’évaluation des montants alloués. Un citoyen qui juge son dédommagement sous-estimé disposera donc d’une voie de contestation locale, sans avoir à saisir les échelons supérieurs.

Le gouvernement réaffirme que la mobilisation des administrations se maintiendra jusqu’au dernier dossier traité, l’échéance du 15 septembre 2026 restant la ligne d’arrivée. Cette exigence de célérité rejoint la feuille de route dessinée par le chef de l’État, qui avait ordonné, en plus des réparations, des poursuites judiciaires contre les auteurs des départs de feu.

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Réseaux vitaux rétablis et écoles primaires bientôt rouvertes

Sur le terrain, l’exécutif dresse un bilan qu’il qualifie de complet concernant les infrastructures essentielles. L’électricité, le gaz, l’eau potable, la téléphonie fixe et mobile ainsi qu’Internet fonctionnent de nouveau partout où les flammes avaient coupé les liaisons. Les axes routiers endommagés ou fermés à la circulation ont, eux aussi, tous été rouverts.

Restent les bâtiments publics. Leur remise en état est présentée comme quasiment achevée, avec une attention particulière portée aux écoles primaires, dossier sensible à quelques jours de la rentrée scolaire. Les travaux restants doivent être finalisés avant la fin de la semaine, selon le communiqué officiel.

Une plateforme numérique unifiée pour surveiller les prix du marché national

Le dernier point à l’ordre du jour concernait la transformation numérique de la régulation commerciale. Un exposé a été présenté sur un système informatique unifié dédié au contrôle et à l’approvisionnement du marché national. L’outil promet une lecture instantanée des niveaux de prix et de la disponibilité réelle des produits sur l’ensemble du territoire.

L’intérêt du dispositif réside dans la rapidité de réaction qu’il autorise. En repérant immédiatement une tension sur un produit ou une flambée localisée, les autorités pourraient intervenir avant que la pénurie ne s’installe. Cette logique de pilotage par la donnée prolonge les chantiers déjà engagés par l’équipe Ghrieb, à l’image des projets de modernisation numérique validés au printemps.

Reste à mesurer l’efficacité réelle de ce guichet technologique face aux circuits informels et aux pratiques spéculatives, un mal ancien que les campagnes de contrôle classiques n’ont jamais totalement endigué.

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