Pegasus : après avoir accusé l’Algérie, RSF fait machine arrière

Nouveau rebondissement dans l’affaire Pegasus, le scandale lié à l’espionnage dans lequel le Maroc est le principal protagoniste, ainsi que l’entreprise Israélienne qui le commercialise. L’Algérie, qui a été surveillée de très près par les services de renseignement Marocains via ce logiciel, a été dernièrement accusée d’avoir utilisé, elle-même, Pegasus.

En effet, c’est l’organisation RSF, Reporters Sans Frontières, qui a accusé l’Algérie de figurer parmi les états qui détiennent ce logiciel, et de l’avoir utilisé à maintes reprises pour espionner d’autres parties. Face à ces accusations l’Algérie n’avait tardé à répondre, et ce, en attaquant RSF en justice.

RSF, rectifie son tir

Peu de temps après la procédure judiciaire engagée par Algérie, RSF essaye de rattraper son coup. Dans une mise à jour de son article, l’Organisation publie un Erratum, ou elle explique que « dans un premier temps, nous avons fait figurer l’Algérie dans la liste des pays clients de NSO. Cette erreur, que nous regrettons, a été corrigée ».

Il est à rappeler qu’avant que RSF ne fasse machine arrière, l’ambassadeur de l’Algérie à Paris a déposé plainte contre l’organisation pour diffamation. Dans un communiqué paru aujourd’hui, l’ambassade indique que « Cette action en justice porte sur l’assertion contenue dans le communiqué publié par RSF le 19 juillet 2021 sur son site web officiel, selon laquelle l’Algérie figure parmi les pays en possession du logiciel Pegasus et qu’elle l’utiliserait pour espionner d’autres parties ».

L’ambassade a dénoncé des « allégations diffamatoires, mensongères et inadmissibles » qui constituent une « manipulation de RSF connue pour son acharnement vis-à-vis de l’Algérie ». Dans le même communiqué, l’ambassade déclare clairement que l’Algérie « ne dispose aucunement de ce logiciel et n’a jamais eu à l’utiliser, ni à traiter ou à collaborer, de quelque manière que ce soit, avec les parties détenant cette technologie à des fins d’espionnage visant à porter atteinte à l’honneur et à la réputation d’un pays respectueux de la légalité internationale ».