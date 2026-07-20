Pedro Sànchez : « L’Algérie est un partenaire stratégique et un ami cher »

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ont animé ce lundi 20 juillet 2026 un point de presse conjoint à Alger à l’issue de leurs entretiens au sommet.

Cette visite officielle scelle le retour d’une dynamique stratégique majeure entre les deux pays riverains de la Méditerranée.

En ouverture de son intervention lors de cette déclaration commune, Pedro Sánchez a tenu à adresser les condoléances les plus sincères du gouvernement et du peuple espagnols suite aux victimes de l’incendie tragique survenu à l’orphelinat de Mohammadia.

Le chef du gouvernement espagnol a rappelé la solidarité de son pays face aux risques climatiques majeurs, soulignant qu’en Espagne, les forces de sécurité et la protection civile luttent également actuellement contre de violents incendies pour préserver des vies et maîtriser les flammes dans les plus brefs délais.

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Préparation de la 8e réunion de haut niveau prévue en octobre

Tebboune a exprimé sa vive satisfaction quant à la qualité et à la sincérité des échanges, qualifiant la visite de Pedro Sánchez de « jalon essentiel » pour préparer la 8e session du Sommet de haut niveau algéro-espagnol, prévue en octobre prochain.

Pour sa part, le chef du gouvernement espagnol a affirmé que l’Algérie n’est pas seulement un voisin, mais un « partenaire stratégique et un ami cher », s’appuyant sur le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération pour bâtir une nouvelle étape bilatérale.

Partenariat renouvellé en énergie et sécurité

Les discussions entre les deux dirigeants ont abordé l’ensemble des piliers de la coopération :

Sécurité énergétique et transition : Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie en tant que fournisseur fiable de l’Europe, tout en plaidant pour un élargissement aux énergies renouvelables et à l’ hydrogène . Pedro Sánchez a rappelé qu’en 2026, l’Algérie est demeurée le premier fournisseur de l’ Espagne en gaz naturel.

: Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie en tant que fournisseur fiable de l’Europe, tout en plaidant pour un élargissement aux énergies renouvelables et à l’ . Pedro Sánchez a rappelé qu’en 2026, l’Algérie est demeurée le premier fournisseur de l’ en gaz naturel. Entraide judiciaire et lutte contre la corruption : Le chef de l’État algérien a émis le souhait de voir s’accélérer l’exécution des demandes d’entraide judiciaire pour la récupération des biens mal acquis et des fonds détournés, saluant la réactivité positive des autorités espagnoles.

: Le chef de l’État algérien a émis le souhait de voir s’accélérer l’exécution des demandes d’entraide judiciaire pour la récupération des biens mal acquis et des fonds détournés, saluant la réactivité positive des autorités espagnoles. Sécurité et flux migratoires : Les deux parties sont convenues de renforcer le suivi concerté dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le trafic d’êtres humains et la gestion de la mobilité.

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L’Espagne comme pont entre la Méditerranée et l’Union européenne

Sur le plan économique global, le président de la République a exhorté l’

Espagne à jouer un rôle moteur au sein de l’Union européenne pour rééquilibrer les échanges commerciaux euro-algériens et réactiver le Conseil d’association Algérie-UE, au point mort depuis 2020.

Pedro Sánchez a, de son côté, réitéré la volonté des grandes entreprises espagnoles — présentes en force lors de cette visite et à l’honneur lors de la Foire internationale d’Alger — de poursuivre leurs investissements industriels et technologiques en Algérie.

Convergences sur les crises régionales et internationales

Sur la scène internationale, les deux dirigeants ont réaffirmé la nécessité de privilégier le dialogue politique et le droit international pour résoudre les tensions au Moyen-Orient et dans le Golfe.

Tebboune a chaleureusement salué la position « honorable » du gouvernement espagnol sur la question palestinienne, tout en abordant les dossiers du Sahara occidental, du Sahel et de la crise libyenne dans un esprit de concertation continue sous l’égide des Nations unies.

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