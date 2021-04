Pédophilie : un imam abuse d’une petite fille à Chlef

Vers la fin du mois du mars dernier, la wilaya de Chlef a été le théâtre d’un crime commis contre l’enfance et l’innocence. En effet, un imam exerçant dans l’une des communes de cette wilaya, est accusé d’avoir commis une agression sexuelle sur une fillette âgée de 8 ans.

Selon le journal arabophone Al Nahar, qui cite un communiqué de la gendarmerie nationale, l’imam en question est âgé de 35 ans, et il a été arrêté par les gendarmes, suite à une plainte qui a été déposée par les parents de la victime. Le mis en cause est accusé d’avoir commis une agression sexuelle à l’encontre d’une enfant âgée de 8 ans. Cette dernière est une élève au sein de l’école coranique ou l’imam enseignait.

Une histoire sordide

Les faits de cette affaire remonteraient au 30 mars dernier, alors que la fillette s’apprêtait, comme à son habitude, à quitter l’école coranique après la fin du cours dispensé par l’imam. Ce dernier l’avait toutefois sommé de rester, prétextant qu’il y avait certains ustensiles qu’elle devait ramener à la maison de ses parents, car ces derniers envoyaient régulièrement de la nourriture à l’imam.

La fillette s’est alors retrouvée seule avec son agresseur. Ce dernier s’est alors isolé avec sa victime, et il l’aurait violé, selon les déclarations de cette dernière. Une fois à la maison, la victime a tout raconté à ses parents. Ces derniers ont immédiatement informé les services de sécurité, et ils ont déposé plainte au niveau de la brigade de la gendarmerie nationale.

Suite au dépôt de plainte, l’imam accusé de pédophilie a été immédiatement localisé et arrêté. Il est actuellement en détention au sein d’un établissement pénitentiaire, et il est poursuivi pour « agression sexuelle sur mineure » et pour « profanation d’un lieu de culte ».