Pédophilie : pris en flagrant délit, un septuagénaire arrêté à Djelfa

Un septuagénaire accusé d’avoir commis un acte indécent contre un enfant de 11 ans a été arrêté dans la commune de Birine, wilaya de Djelfa. L’incident a eu lieu récemment et a été signalé par le père de la victime. Celui-ci a attrapé l’accusé en flagrant délit ! On notera qu’il s’agit de ce que rapporte un quotidien arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui.

Après avoir déposé une plainte auprès des autorités locales, le père de la victime a présenté également un certificat médical délivré par un médecin légiste. En effet, ledit certificat attestant des dommages subis par son fils. De ce fait, les éléments de sécurité de la wilaya susmentionnée ont rapidement procédé à l’arrestation de l’accusé.

Après l’accomplissement des investigations et toutes les procédures légales, le coupable a été présenté au juge d’instruction près le tribunal d’Ain Oussara. Le juge d’instruction a ordonné de placer le septuagénaire en détention provisoire, comme on l’avait indiqué plus haut.

Relizane : un réseau de prostitution démantelé à Mazouna

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la commune de Mazouna à Relizane ont réussi à démanteler un réseau de prostitution. En effet, les membres de gang exercent la prostitution dans une maison au niveau du quartier de Sidi Ada à Mazouna.

On notera que ledit réseau est composé de 14 personnes (8 femmes et 6 hommes). Par ailleurs, les éléments de sécurité ont également mis la main sur des contraceptifs lors de leur intervention. Dans ce sillage, on notera que le propriétaire de la maison et son fils ont été arrêtés en même temps et ont comparu devant le procureur de la cour de Mazouna