Pêche maritime : plus de 31 000 t attendues, l’accord Algérie–Mauritanie entre en phase opérationnelle

L‘Algérie passe à la vitesse, avec le déploiement imminent de sept navires au port de Tanit en Mauritanie, ce sont plus de 31 000 tonnes de poissons qui seront exploitées. Une opération massive qui pourrait bien transformer le marché algérien des produits de la mer et faire baisser les prix, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques majeures loin des simples déclarations diplomatiques.

En effet, l’Algérie et la Mauritanie accélèrent leur coopération dans le secteur stratégique de la pêche maritime. Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole signé lors de la 20e session de la commission mixte algéro-mauritanienne, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, a effectué une visite de terrain en Mauritanie, le samedi 18 avril.

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Cette mission s’inscrit dans une dynamique claire : transformer les accords politiques en projets concrets et opérationnels. Sur place, le ministre a inspecté plusieurs infrastructures dédiées à la pêche maritime, avec un objectif précis, évaluer les capacités d’accueil et de traitement des futures activités algériennes dans la région.

Accord Algérie–Mauritanie : le port de Tanit au cœur du dispositif

Point central de cette visite, le port de Tanit s’impose comme une plateforme stratégique pour ce partenariat. Accompagné de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Emhimeid, Yacine El-Mahdi Oualid s’est rendu sur site afin d’examiner les installations logistiques.

Ce port doit accueillir prochainement sept navires de pêche algériens, chargés d’exploiter un quota estimé à 31 120 tonnes de ressources halieutiques. Un volume loin d’être symbolique, traduisant une volonté d’ancrer durablement la présence économique algérienne dans les eaux mauritaniennes.

Sur le terrain, le ministre a passé en revue les capacités de stockage, de conditionnement et de traitement des produits de la mer. Il a également échangé avec les armateurs concernés, directement impliqués dans la concrétisation de cet accord.

Des perspectives économiques ambitieuses

Au-delà de l’aspect technique, cette coopération ouvre des perspectives bien plus larges. Le ministre a clairement affiché l’ambition de faire de ce partenariat un levier de croissance pour les investisseurs des deux pays.

La Mauritanie offre un potentiel important dans le domaine de la pêche maritime, tandis que l’Algérie dispose d’une expertise et de capacités d’investissement significatives. L’alignement des deux crée une opportunité rare dans un secteur encore sous-exploité à l’échelle régionale.

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La visite ne s’est pas limitée aux infrastructures. Elle a également permis d’instaurer un dialogue direct avec les acteurs du terrain. Le ministre de l’Agriculture Yacine El-Mahdi Oualid a rencontré les professionnels mauritaniens affiliés à la Fédération nationale des pêcheurs, ainsi que l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l’accord.

Ces échanges visent à lever les blocages opérationnels dès le départ. Une approche pragmatique, indispensable pour éviter que ce type d’accord reste au stade des intentions.